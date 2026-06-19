Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

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Что обсудят на Совбезе ООН?

Совбез ООН соберется в 22:00 по киевскому времени.

По словам Сибиги, Украина ожидает, что по итогам заседания будет выработана четкая позиция, которая даст России понять, что Киев и международное сообщество не пойдут на компромиссы в отношении принципов Устава ООН и международного права. "Пришло время положить конец этой войне", – подчеркнул он.

Такие атаки оставляют шрамы далеко за пределами поля боя – уносят жизни, разрушают общины и наносят ущерб культурному наследию, которое является носителем памяти и идентичности нации,

– добавил глава МИД.

Министр поблагодарил партнеров за солидарность с Украиной и поддержку её усилий.

После того как Москву два дня подряд массированно атаковали украинские дроны, российский МИД вновь начал угрожать Украине ударами "на постоянной основе". Несмотря на то, что агрессор наносит удары по гражданской инфраструктуре, российские власти заявляют, что будут наносить удары по объектам, от которых зависит боеспособность украинской армии.

В то же время украинский президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин слабеет, но может усиливать атаки дронами и ракетами по украинским городам.