Днепропетровскую область атаковали "Шахеды" и ракеты: там вспыхнули пожары, есть пострадавшие

Российские захватчики ночью 1 июня атаковали Украину "Шахедами" и крылатыми ракетами. В результате обстрелов пострадала и Днепропетровская область.

Там в результате ночной массированной атаки есть попадания. В некоторых местах вспыхнули пожары.

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Какие последствия ночной атаки в Днепропетровской области

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак отметил, что этой ночью в области работала ПВО. Защитники сбили ракеты и "Шахеды". В частности, в области враг атаковал энергетическую инфраструктуру.

"Произошли несколько пожаров. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших", – написал Лысак.

Глава Днепропетровской области также отметил, что по Никополю вечером оккупанты попали из артиллерии. С обстрела и атаки дронами-камикадзе в городе началось и утро. Под ударом оказалась также Покровская община области.

Ранены четыре человека. Среди них – 7-летняя девочка. А еще 69-летний мужчина и две женщины – 74 и 68 лет. Им оказывают всю необходимую медпомощь,

– сказал глава ОВА.

Кроме того, Лысак заметил, что после ночной атаки повреждены автобус, двухэтажное здание, что не эксплуатировалась, частный дом, хозяйственная постройка. Все последствия чиновник продемонстрировал на фото.

Последствия ночной российской атаки на Днепропетровскую область / Фото из телеграм-канала Сергея Лысака

По данным главы Днепропетровской ОГА, какой ущерб нанес враг области, сейчас уточняется. Впоследствии Лысак рассказал, что защитники неба ночью и утром сбили над Днепропетровской областью 9 ракет и 10 "Шахедов".

Сколько всего целей запустил враг по Украине

Воздушные силы ВСУ утром 1 июня рассказали, что враг массированно атаковал наше государство ночью "Шахедами" и ракетами. Всего враг выпустил 53 ракеты различных типов и 47 ударных БПЛА.

В результате противовоздушного боя сбито 81 воздушную цель. В частности, 30 крылатых ракет Х-101/Х-555, 4 крылатые ракеты "Калибр", 1 крылатую ракету "Искандер-К", 46 ударных БПЛА типа "Шахед".

Стоит отметить, что этой ночью враг применял ракеты типа "Калибр" из северо-восточной части акватории Черного моря. Всего россияне выпустили этой ночью 10 таких ракет по нашему государству.