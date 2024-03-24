Там по вражеским объектам с неба отработала противовоздушная оборона. До этого в этих областях объявляли воздушную тревогу.

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В Ровненской области взрывы были связаны с работой ПВО

Глава Ровненской областной военной администрации Александр Коваль рассказал, что во время утренней воздушной тревоги в области работали силы ПВО.

Было сбивание воздушной цели. Никаких повреждений и разрушений инфраструктуры зафиксировано не было,

– заявил чиновник.

Коваль также отметил, что в результате вражеской атаки по области люди не пострадали.

В Хмельницкой области также сбили вражеские цели

Первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин в 10:27 сообщил, что во время утренней тревоги в пределах области были слышны звуки взрывов.

"Это работа сил и средств ПВО ВСУ", – написал он.

Тюрин также отметил, что ночью жители Хмельницкой области также могли слышать звуки взрывов. Это также работали наши силы ПВО. Чиновник поблагодарил ВСУ за проделанную работу по уничтожению вражеских целей в небе.

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