Там по ворожих об'єктах з неба відпрацювала протиповітряна оборона. До цього в цих областях оголошували повітряну тривогу.

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У Рівненській області вибухи були пов'язані з роботою ППО

Очільник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль розповів, що під час ранкової повітряної тривоги в області працювали сили ППО.

Було збиття повітряної цілі. Жодних ушкоджень та руйнувань інфраструктури зафіксовано не було,

– заявив посадовець.

Коваль також зазначив, що внаслідок ворожої атаки по області люди не постраждали.

У Хмельницькій області також збили ворожі цілі

Перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін о 10:27 повідомив, що під час вранішньої тривоги в межах області було чутно звуки вибухів.

"Це робота сил та засобів ППО ЗСУ", – написав він.

Тюрін також зауважив, що вночі жителі Хмельницької області також могли чути звуки вибухів. Це також працювали наші сили ППО. Посадовець подякував ЗСУ за виконану роботу зі знищення ворожих цілей у небі.

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