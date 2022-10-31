Почему россияне запускают сразу большое количество ракет: Коваленко назвал цель врага

Утром 31 октября россияне снова массово атаковали Украину. Враг атаковал Украину с самолетов стратегической авиации – всего выпустили более полсотни крылатых ракет.

Так, российские оккупанты совершили несколько волн ракетных атак по объектам критической инфраструктуры Украины. Чего этим пытается добиться враг – рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Свое мнение он высказал в эфире 24 канала.

Внимание В полиции рассказали, сколько людей пострадали от массированных утренних атак

Главная цель оккупантов

По его словам, россияне так пытались максимально "прорвать" украинскую противовоздушную оборону.

Когда используют такое количество ракетного оружия, то основная цель – это именно прорыв ПВО,

– подчеркнул Коваленко.

И добавил, что когда это происходит, начинается другой этап. Кроме этого, как он подчеркнул, вызывает удивление, почему захватчики не использовали для этого иранские беспилотники.

"Именно во время такого массированного обстрела можно использовать БПЛА с большей эффективностью. Идет прорыв ПВО, некоторые зенитно-ракетные комплексы нуждаются в перезарядке боекомплектов, то есть находятся не в боевом состоянии", - добавил обозреватель.

В таком случае повышается вероятность того, чтобы, возможно, использовать эти же беспилотники для более эффективного попадания по объектам и проникновения в воздушное пространство Украины. Однако россияне к этому не прибегли.

Коваленко назвал цель массированной атаки Украины: смотрите видео

Почему не использовали беспилотники

Вместе с тем специалист не готов говорить о том, что у россиян заканчиваются беспилотники. Однако россияне сделали такую "паузу", особенно после того, как стало известно о намерениях заказать новую порцию дронов-камикадзе.

Коваленко не исключает того, что действительно у россиян возникают проблемы с иранскими беспилотниками. Возможно, они связаны с логистикой или технологическими особенностями, предположил специалист.

Воздушные силы сбили почти полсотни российских ракет