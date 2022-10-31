Так, російські окупанти здійснили декілька хвиль ракетних атак по об'єктах критичної інфраструктури України. Чого цим намагається добитися ворог – розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Свою думку він висловив в ефірі 24 каналу.

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Головна ціль окупантів

За його словами, росіяни так намагалися максимально "прорвати" українську протиповітряну оборону.

Коли використовують таку кількість ракетної зброї, то основна мета – це саме прорив ППО,

– наголосив Коваленко.

І додав, що коли це стається, то починається інший етап. Крім цього, як він наголосив, викликає здивування, чому загарбники не використовували для цього іранські безпілотники.

"Саме під час такого масованого обстрілу можна використовувати БПЛА з більшою ефективністю. Йде прорив ППО, деякі зенітно-ракетні комплекси потребують перезаряджання боєкомплектів, тобто перебувають не в бойовому стані", – додав оглядач.

У такому разі підвищується ймовірність того, щоб, можливо, використати ці ж безпілотники для ефективнішого влучання по об'єктах та проникнення в повітряний простір України. Однак росіяни до цього не вдалися.

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Чому не використали безпілотники

Разом з тим, фахівець не готовий говорити про те, що у росіян закінчуються безпілотники. Однак росіяни зробили таку "паузу", особливо після того, як стало відомо про наміри замовити нову порцію дронів-камікадзе.

Тож Коваленко не виключає того, що справді у росіян виникають проблеми з іранськими безпілотниками. Можливо, вони пов'язані з логістикою або з технологічними особливостями, припустив фахівець.

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