Россия сейчас будет пытаться применить новые подходы при обстреле, – ГУР

Страна-агрессорка планирует и дальше обстреливать Украину. Враг прямо сейчас готовит ракеты для последующего массированного удара по нашей стране.

Как предупредил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью, враг будет применять разные типы ракет и дронов.

Важно "У России есть четкий расчет": военный эксперт об изменении тактики обстрелов Украины

По его словам, сейчас они готовят ракеты для последующего массированного удара.

Они (оккупанты – 24 канал) сейчас будут пытаться применить новые подходы. Если им не хватит ракет на массовый налет, то будут комбинировать и высокоточные ракеты, и Х-22, и С-300 – особенно в прифронтовых районах и дроны-камикадзе. Вы же видите, как 2 дня подряд россияне их активно использовали,

– сказал он.

Скибицкий объяснил, что враг будет комбинировать средства, чтобы поддерживать темп нанесения ударов по нашим гражданским инфраструктурным объектам.

Отвечая на вопрос, может ли Россия не собирать максимальное количество для прорыва нашей ПВО, например, 70 ракет, а наносить удары дозированно и чаще, но по 20-30, как это было 31 декабря, Скибицкий заявил, что у ГУР "таких данных нет".

Что известно о ракетных обстрелах Украины

31 декабря россияне запустили около 20 ракет по Украине, 12 из которых сбили силы ПВО, а еще несколько упали на территории России. В результате атак погибли и ранены. В первые часы Нового года по всей стране раздалась тревога, а россияне начали атаковать дронами. 45 целей удалось сбить.

Ранее пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк предупредила, что сейчас страна-агрессорка, вероятнее всего, готовит свои корабли к следующему обстрелу нашего государства. Следующая атака может быть на Рождество – 6 – 7 января. Впрочем, России нужно несколько дней на подготовку к ней. Кроме того, определенная активность ВСУ и сокращение личного состава оккупационного войска на Востоке и Юге Украины существенно озадачили россиян.