Россияне начали запускать по Украине Х-101, изготовленные в конце 2022 года, – СМИ

Во время очередной массированной ракетной атаки россияне выпустили из своих Ту-95МС как минимум одну Х-101, изготовленную в четвертом квартале 2022 года. Это уже не в первый раз, когда оккупанты используют такие "свежие" ракеты.

В частности, при обстреле 22 октября захватчики выпустили из Ту-95МС крылатую ракету, изготовленную во втором квартале этого года.

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Оккупанты используют для обстрелов новые ракеты

Россияне использовали для массированного ракетного обстрела по меньшей мере одну крылатую ракету, изготовленную в конце 2022 года. Похоже, захватчикам становится все труднее производить новые ракеты, ведь:

в октябре россияне использовали Х-101, выпущенные в апреле – июне 2022 года,

а сейчас – в октябре – декабре 2022 года.

Время между изготовлением ракеты и пуском уменьшилось по меньшей мере на несколько месяцев. Одной из причин может служить то, что оккупантам с каждым месяцем все труднее достать зарубежные компоненты, в том числе из США, которые они активно используют при этом в Х-101. В то же время, их запасы заканчиваются.

Защитники украинского неба 29 декабря сбили 54 ракеты

В промежутке между 2 и 3 кварталом россиянам удалось изготовить по меньшей мере 52 ракеты Х-101. Всего в период со 2 квартала 2018 года по 23 ноября 2022 года они произвели не менее 402 такие ракеты.

За считанные дни до Нового года Россия совершила очередную террористическую атаку. Страна-террористка выпустила по Украине 69 ракет. На счастье, 54 из них сбили защитники украинского неба.

Враг атаковал Украину: