Массированная атака: в некоторых микрорайонах Святошинского района Киева нет света и воды
Источник:Виталий Кличко
Утром 21 сентября в Киеве прогремели мощные взрывы во время воздушной тревоги. В результате этого в некоторых районах нет света и воды.
Предварительно, в столице мощно работала наша ПВО. Последствия атаки – сейчас уточняют.
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В Киеве исчезли свет и вода
Как сообщил мэр Виталий Кличко, в некоторых микрорайонах Святошинского района нет света и воды.
Экстренные службы работают,
– отметил он.
Позже Кличко сообщил, что в Святошинском районе, где были перебои с электричеством, энергетики возобновили электроснабжение.Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.
Кстати, в КГВА сообщили, что в Киеве в результате работы ПВО по сбитию вражеских целей произошло падение обломков в Голосеевском и Дарницком районах столицы. Все экстренные службы следуют на места. Информация о жертвах и разрушениях уточняется.
Кличко уточнил, что в Шевченковском районе обломки ракеты повредили газовую трубу. Пожара нет. Газовая служба на месте. В Дарницком районе есть разрушение нежилых построек. Пока информации о пострадавших нет.
"Спасатели тушат пожар в Дарницком районе. Есть обращения к медикам. В Голосеевском районе разрушений и пострадавших нет", – подчеркнул городской голова столицы.
Предыдущая массированная атака Украины: что известно
- В ночь на 20 сентября противник применил ударные БПЛА типа "Shahed-136/131".
- Всего были зафиксированы пуски нескольких ударных БПЛА (по предварительным данным около 24) с юго-восточного и северного направлений.
- В результате боевой работы 17 "Шахедов" уничтожены противовоздушной обороной по маршруту следования в пределах Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областей.
- К сожалению, есть несколько попаданий в нефтеперерабатывающий завод в Полтавской области, в результате чего работа предприятия временно остановлена. Над ликвидацией последствий работают соответствующие службы.