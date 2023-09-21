Массированная атака: в некоторых микрорайонах Святошинского района Киева нет света и воды

21 сентября 2023, 06:13
Читати новину українською

Источник:

Виталий Кличко

Утром 21 сентября в Киеве прогремели мощные взрывы во время воздушной тревоги. В результате этого в некоторых районах нет света и воды.

Предварительно, в столице мощно работала наша ПВО. Последствия атаки – сейчас уточняют.

Важно В Киеве раздались взрывы: работает ПВО, не покидайте укрытий и не стойте у окон

В Киеве исчезли свет и вода

Как сообщил мэр Виталий Кличко, в некоторых микрорайонах Святошинского района нет света и воды.

Экстренные службы работают,
– отметил он.

Позже Кличко сообщил, что в Святошинском районе, где были перебои с электричеством, энергетики возобновили электроснабжение.

Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.

Кстати, в КГВА сообщили, что в Киеве в результате работы ПВО по сбитию вражеских целей произошло падение обломков в Голосеевском и Дарницком районах столицы. Все экстренные службы следуют на места. Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

Кличко уточнил, что в Шевченковском районе обломки ракеты повредили газовую трубу. Пожара нет. Газовая служба на месте. В Дарницком районе есть разрушение нежилых построек. Пока информации о пострадавших нет.

"Спасатели тушат пожар в Дарницком районе. Есть обращения к медикам. В Голосеевском районе разрушений и пострадавших нет", – подчеркнул городской голова столицы.

Предыдущая массированная атака Украины: что известно

  • В ночь на 20 сентября противник применил ударные БПЛА типа "Shahed-136/131".
  • Всего были зафиксированы пуски нескольких ударных БПЛА (по предварительным данным около 24) с юго-восточного и северного направлений.
  • В результате боевой работы 17 "Шахедов" уничтожены противовоздушной обороной по маршруту следования в пределах Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областей.
  • К сожалению, есть несколько попаданий в нефтеперерабатывающий завод в Полтавской области, в результате чего работа предприятия временно остановлена. Над ликвидацией последствий работают соответствующие службы.
Автор: Софія Ропан