Об этом рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. Он отметил, что в настоящее время вся информация уточняется.
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Запускали ли россияне ракеты во время ночной атаки
По словам Игната, информации о ракетах пока что нет. Возможно, были пуски на передней линии. Более уточненную информацию предоставит Генеральный штаб ВСУ.
Сейчас говорится об ударных дронах. Также есть информация о разведывательных дронах, это может быть "Орлан-10" и "Мерлин",
– отметил спикер Воздушных сил.
К тому же начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк заявила, что сейчас уточняется вся информация.
"Но можно сказать, что в нашей зоне ответственности пуски ракет не наблюдались. И активность вражеской авиации была исключительно вдоль линии фронта еще в начале ночи, когда враг атаковал Бериславский район", – уточнила она.
Ночная атака 28 мая: все детали
- По предварительным данным, силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было уничтожено более 40 беспилотников оккупантов.
- В КГВА заявили, что, предварительно, это была самая массированная с начала полномасштабного вторжения атака дронами на столицу.
- По уточняемой информации, в результате падения обломков есть жертвы и разрушения в разных районах Киева.
- В Голосеевском из-за сбивания дронов: обломки попали в 7-этажное нежилое здание, один человек погиб, один – госпитализирован.
- В Печерском районе загорелась крыша дома.
- В Дарницком районе в одном из магазинов выбиты стекла и повреждены двери.
- Отметим, что во время воздушной тревоги ночью жители Киева сообщали, что якобы ощутили подземные толчки. После этого в сети стали говорить о землетрясении в столице. Однако эксперты пока не подтвердили эту информацию.
- Кстати, под вражеской атакой оказались Житомирщины. Мэр Сергей Сухомлин сообщил, что один из дронов попал в регионе. Пострадавших нет – за помощью к врачам не обращались.