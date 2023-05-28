Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. Він зазначив, що наразі вся інформація уточнюється.

Важливо Летіло найбільше дронів від початку вторгнення: все про нічну атаку на Київ 28 травня

Чи запускали росіяни ракети під час нічної атаки

За словами Ігната, інформації щодо ракет поки що немає. Можливо, були пуски на передній лінії. Більш уточнену інформацію надасть Генеральний штаб ЗСУ.

Наразі мовиться про ударні дрони. Також є інформація про розвідувальні дрони, це може бути "Орлан-10" та "Мерлін",

– зауважив речник Повітряних сил.