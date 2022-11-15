"Если бы имели больше, выпустили бы все", – спикер Воздушных Сил о количестве ракет в России

Нам хотелось бы верить в то, что это последние российские ракеты. Но они их производят, российские заводы продолжают работать, очевидно, что у них есть несколько запасных частей.

Об этом 24 каналу рассказал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат. Он также отметил, что производство ракет в России продолжается, даже если работа идет в несколько смен – в любом случае это занимает некоторое время.

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Поверьте, если бы они могли их производить больше – били бы больше. Речь о деньгах у этих нелюдей сейчас не идет. Была бы у них такая возможность – били бы больше,

– говорит Юрий Игнат.

По его словам, сейчас россияне могут себе позволить выпустить такое количество ракет и чтобы еще что-то осталось.

"Все же видим, что враг не отказался от намерения устроить в Украине "блэкаут", "вынести" нашу инфраструктуру – но Воздушные Силы будут давать отпор", – добавляет представитель Воздушных Сил.

Юрий Игнат спикер Воздушных Сил ВСУ Мир дает России пощечину и это их ответ – ведут себя, как загнанный в угол зверь

Массированная ракетная атака территории Украины сегодня

15 ноября во всех областях объявили воздушную тревогу, а взрывы услышали в Киеве и области, а также:

Винницкой области,

Прикарпатье,

Полтавской области,

Николаевской области,

Сумской области,

Ровненской области,

Житомирской области,

Харьковской области,

Днепропетровской области,

Хмельницкой области,

Одесской области,

Волынской области.

Враг попал по жилым домам в Киеве. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется. В других регионах оккупанты били по энергетической инфраструктуре.

Во Львове 80% города остается без света, а в Виннице процент обесточивания – 90%.