После такой ракетной атаки Украина получит ATACMS, – Пионтковский

15 ноября 2022 , 21:12
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Российские оккупанты 15 ноября нанесли массированный ракетный удар по городам Украины. По всей вероятности, после этой масштабной атаки Украина получит ракеты ATACMS.

Об этом 24 каналу сказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. Он отметил, что эта массированная атака Украины стала первым ответом Путина на освобождение Херсона.

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Какими будут последствия для России после ракетной атаки

Пионтковский отметил, что Владимир Путин некоторое время держался и россияне не наносили массированных ракетных ударов по Украине. Эту паузу можно объяснить тем, что американцы предупредили Кремль о том, что в случае продолжения ударов по инфраструктуре Украины, передадут нам ракеты ATACMS. В то же время, американцы еще и снимут свое пожелание относительно того, чтобы не бить ими по российской территории.

По его словам, президент США Джо Байден намекнул на это в своем интервью перед отъездом на Бали. Американский лидер с большим удовольствием начал рассказывать репортерам о наличии у США ракет разной дальности для HIMARS – на 80, 200, 500 и даже 600 миль.

Он сказал, что самые большие мы не передаем, а на 200 и 500. Он так неопределенно высказался, из чего многие сделали вывод, что их уже передали и просто пока просили не использовать. То есть теперь все эти ограничения снимаются,
– заявил Пионтковский.

Он добавил, что Путин, когда испытывает какое-то унижение, обычно совершает какие-то самоубийственные действия. Например, после того, как его унизили на саммите ШОС в Самарканде, глава Кремля вернулся и принял самоубийственные решения – о мобилизации, аннексии определенных украинских территорий и подрыве двух "Северных потоков". Так же он поступил и сейчас.

Пионтковский прокомментировал массированный ракетный обстрел Украины и предположил, получим ли мы ATACMS: смотрите видео

"Украина получит ATACMS и SCALP"

Пионтковский отметил, что массированная атака Украины стала первым ответом Путина на освобождение Херсона. В то же время, первоочередной его реакцией была очень странная фраза о том, что "это наш жест доброй воли в отношении украинского партнера". Затем глава Кремля замолчал, а сейчас подумал и решил нанести такой сумасшедший удар по нашей инфраструктуре.

В любом случае после такой атаки, я думаю, Украина получит и ATACMS, и SCALP,
– подчеркнул российский публицист.

По его словам, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный правильно писал, что несмотря на то, что нам предоставляют много систем противовоздушной обороны, но более радикальное решение проблемы – это сдерживание, когда россияне будут знать, что за такое получат ответный удар по Москве. Тогда оккупанты 10 раз подумают, прежде чем совершать подобное.

Массированная ракетная атака Украины 15 ноября: главное

Автор: Аліна Вишневська