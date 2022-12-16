В областях уже есть прилеты по энергетической инфраструктуре, – глава Одесской ОВА

Россия не оставляет попыток атаковать критическую инфраструктуру нашей страны. В пятницу, 16 декабря захватчики нанесли очередную массированную атаку.

Глава администрации Одесской области Максим Марченко сообщил, что по состоянию на 16 декабря зафиксировано попадание врага в объекты критической инфраструктуры.

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Противник совершил пуски ракет по территории Украины. В других областях уже есть прилеты по энергетической инфраструктуре. Прошу жителей области находиться в укрытиях,

– написал Марченко.