В областях уже есть прилеты по энергетической инфраструктуре, – глава Одесской ОВА
16 декабря 2022, 09:21Читати новину українською
Источник:Максим Марченко
Россия не оставляет попыток атаковать критическую инфраструктуру нашей страны. В пятницу, 16 декабря захватчики нанесли очередную массированную атаку.
Глава администрации Одесской области Максим Марченко сообщил, что по состоянию на 16 декабря зафиксировано попадание врага в объекты критической инфраструктуры.
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Противник совершил пуски ракет по территории Украины. В других областях уже есть прилеты по энергетической инфраструктуре. Прошу жителей области находиться в укрытиях,
– написал Марченко.