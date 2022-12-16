Враг запускает новую волну ракет, в Полтавской области работает ПВО

Утром 16 декабря Россия начала новую массированную атаку на Украину. В ряде областей раздались взрывы.

В Полтавской области работает ПВО

Ориентировочно с 7 – 8 часов утра по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Во время нее взрывы прогремели на Полтавщине. Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

Главное Россия массированно атакует Украину, ЕС увеличит военную помощь: хронология 296 дня войны

Чиновник заявил, что в Полтавской области работает ПВО.

Оставайтесь в укрытиях! Верим в ВСУ!

– обратился к жителям Лунин.

Также по данным monitor в Полтавской области работает ПВО.

Полтава без электроэнергии

Полтавский мэр Александр Мамай сообщил, что Полтава без электроэнергии.

Полтавцы! Сохраняйте спокойствие. Пока мы остаемся без электроснабжения. Выключите все электроприборы. Воздушная тревога продолжается. Будьте осторожны,

– заявил он.

В областях уже есть прилеты по энергетической инфраструктуре

Глава администрации Одесской области Максим Марченко сообщил, по состоянию на 16 декабря зафиксировано попадание врага в объекты критической инфраструктуры.

Он написал, что противник совершил пуски ракет по территории Украины, и в других областях уже есть прилеты по энергетической инфраструктуре. Следовательно, враг не оставляет попыток атаковать критическую инфраструктуру нашей страны.

Во время воздушных тревог следует отложить все дела и немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там необходимо до тех пор, пока не поступит сообщение об отбое тревоги. Это спасает жизнь.