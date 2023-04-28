Как мир реагирует на ночную массированную атаку и удары по домам в Днепре и Умани

Весь мир в шоке от ракетного террора россиян. В Евросоюзе отмечают, что массированные удары России по территории Украины являются военным преступлением.

Главный спикер Европейской комиссии по иностранным делам Петер Стано подчеркнул, что россияне трусливо сделали гражданскими мишенями, когда они спали, передает 24 Канал.

Кстати говоря Снова миллионы на геноцид украинцев: сколько оккупанты потратили на удар по дому в Умани

Стано отметил, что российские массированные удары по территории Украины – военное преступление. Поэтому ни одному российскому командиру, исполнителю ударов или их приспешникам не стоит ожидать безнаказанности.

Мир осуждает действия России

Франция осудила обновленные удары. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна подчеркнула, что они будут продолжать поддерживать украинские суды и Международный уголовный суд "для борьбы с безнаказанностью" за военные преступления России. CNN.

Госпожа посол Великобритании в Украине Симмонс рассказала, что ее друзья в Умани бежали из квартиры во время ракетной атаки. Она надеется, что виновные понесут наказание, хотя сейчас это не утешает.

Также отреагировала на обстрел госпожа США в Украине Бринк. Она добавила, что жестокость Кремля укрепляет борьбу украинцев и поддержку западных партнеров.

Россия до сих пор не поняла, что ее жестокость лишь укрепляет решительность Украины и углубляет нашу приверженность поддержке Украины.

– написала госпожа посол.