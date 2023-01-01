Трудные сутки для энергетиков: в Укрэнерго рассказали о состоянии энергосистемы после массированной атаки

Днем 31 декабря и в Новогоднюю ночь россияне атаковали Украину ракетами и беспилотниками. Враг хотел оставить украинцев на праздник без света.

Энергетики делают все, чтобы украинцы провели Новый год со светом. Так что для специалистов минувшие сутки были сложными из-за вражеских обстрелов.

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Какая ситуация в энергосистеме

В Укрэнерго отметили, что россияне нанесли уже 11 массированных ракетных ударов по Украине днем 31 декабря, планируя оставить нашу страну без света на Новый год. Однако враждебный замысел провалился. Поэтому россияне решили прибегнуть к 13 массированной атаке дронами. Силам обороны удалось уничтожить 45 беспилотников.

Энергетики делают все возможное, чтобы новогодний праздник был со светом без ограничений. Дополнительные объемы электроэнергии для бытовых потребителей предоставлены благодаря сознательному поведению украинского бизнеса и ограничениям работы промышленности. Пожалуйста, не забывайте о необходимости экономного потребления электроэнергии,

– отметили в Укрэнерго.

Возможен блэкаут

В эфире телемарафона глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что теоретически Украине может угрожать блэкаут, однако практически он становится все менее вероятным.

По его словам, Украина уже прошла худшее, ведь динамика обстрелов показывает, что у россиян все меньше и меньше возможностей для атаки.

Кудрицкий подчеркнул, что россияне проиграют на фронте, и на энергетическом фронте тоже проиграют.

31 декабря россияне запустили свыше 20 ракет по Украине, 20 из которых сбили силы ПВО, а еще несколько упали на территории России. В результате атак были погибшие и раненые. В первые часы Нового года по всей стране раздалась тревога, а россияне начали атаковать дронами. 45 целей пришлось сбить.