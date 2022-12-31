Массированная ракетная атака в канун Нового года: какова главная цель России

Днем 31 декабря по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Ракетный обстрел в последний день года имеет для Кремля определенное символическое значение.

Такое мнение 24 каналу выразил политический и экономический эксперт, глава БФ "Новая дорога" Валерий Клочок. По его словам, ракетная атака нужна России как информационный повод для пропагандистских СМИ.

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Ведь никаких других достижений у страны-террористки нет.

Главная задача высшего военного руководства России – показать хоть какую-нибудь победу. Россиянам нужен информационный позитив на их телевизионных "помойках" для того, чтобы показать, что они что-то реально сделали,

– отметил Клочок.

Путину нечем похвастаться в 2022 году

По словам политического эксперта, конец 2022 года для Владимира Путина оказался роковым. 30 декабря российская пропаганда рассказала о якобы важном событии – переговорах по видеосвязи Путина с лидером Китая Си Цзиньпином. Однако, по словам Клочка, важность этой встречи достаточно сомнительна.

"В чем достижение? В том, что Путин пригласил Си Цзиньпина в Москву? Да и то не получил подтверждение сразу", – отметил эксперт.

Он добавил, что российский диктатор боится говорить с журналистами, потому что ему действительно не о чем рассказать. А ракетная атака может стать хоть каким-то информационным поводом.

Для россиян действительно безразлично, со светом мы или нет. Но для Кремля это как один из пунктов "победного шествия" к тому, что они не допускают к своим границам НАТО,

– сказал Клочок.

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Политический эксперт отметил, что многим мобилизованным россиянам, которые сейчас воюют в Украине, а также людям, живущим в стране-агрессоре, настолько промыли мозги, что они реально верят, что "НАТО идет их убивать". А с помощью ракетных атак Кремль пытается продемонстрировать электорату, что ведет на территории Украины "борьбу с деятельностью НАТО".

Они подадут это (ракетную атаку – 24 канал) как победу. А обстрел именно на Новый год подчеркивает, что они, мол, не остановятся ни перед чем, что угроза только нарастает,

– сказал Клочок.

Он добавил, что в начале следующего года в России может быть объявлена новая мобилизация. Более того, речь может идти об объявлении военного положения. Однако, по словам эксперта, вряд ли в России будут выстраиваться очереди у военкоматов.

"Скорость побегов из России будет в разы больше с каждой волной мобилизации. А мобилизационный ресурс рано или поздно завершится", – подчеркнул Клочок.

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