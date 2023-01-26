Массированная ракетная атака может быть прямо сейчас, – ОК "Юг"

Российские военные могут осуществить очередную массированную ракетную атаку 26 января 2023 года. Об этом предупредили украинцев в ОК "Юг".

Соответствующую информацию пресс-секретарь ОК "Юг" сообщила во время телемарафона. Поэтому мы призываем вас не игнорировать сигналы о воздушной тревоге и переходить к укрытиям, как только прозвучат сирены.

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Атака может быть сейчас

Новый массированный ракетный удар может быть применен прямо сейчас. Сейчас мы наблюдаем активность вражеской авиации – стратегической – с направления Каспийского моря,

– подчеркнула она.

По словам Натальи Гуменюк, в Черном море находятся ракетоносители, готовые в любой момент запустить "Калибры". Пока известно о трех таких ракетоносителях, на чьих бортах 20 ракет.

Она отметила, что враг продолжает использовать наработанную тактику. Сначала он запускает дроны-камикадзе, чтобы истощить нашу систему ПВО. После этого осуществляется массированный ракетный удар как с воздушного, так и наземного и морского базирования.

Напомним, что в Генштабе ВСУ утром 26 января было сделано важное предупреждение для украинцев. В ведомстве подчеркнули, что существует "большая опасность дальнейших российских авиационных и ракетных ударов".

Что известно об атаке

В телеграм-канале monitor в 06:59 появилось сообщение. В нем говорилось о вылете нескольких стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. В сообщении отметили, что, скорее всего, этот вылет уже боевой, а не учебный. Поэтому следует готовиться к ракетному удару.

Уже в 07:22 появилась следующая публикация. Она сообщала о запусках ракет типа Х-101. Так что "ожидаем (ракеты – 24 Канал) через около час".

Украинцев предупреждают об угрозе

В 07:39 появилось короткое сообщение от главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука. Он лаконично отметил, что существует угроза ракетного удара. В то же время чиновник написал: "реагируем". Видимо, он имел в виду как работу ПВО, так и реакцию жителей области, которые должны находиться сейчас в укрытии, ведь в Днепропетровской области – воздушная тревога.

Глава Одесской ОВА Максим Марченко в 07:40 опубликовал пост. В нем он подчеркнул, что россияне готовятся нанести массированный ракетный удар. Атакуют по Украине враги как с самолетов, так и судов.

Прошу не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Верим в нашу противовоздушную оборону. Слава Украине!,

– отметил он.

Отмечаем, что во время воздушной тревоги необходимо находиться в укрытии. Оставайтесь там, пока не будет сигнала об отбое. Этот простой алгоритм действий может спасти вам жизнь.