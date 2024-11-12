Массированный ракетный удар по Украине будет зависеть именно от политической целесообразности. Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт Олег Жданов, отметив, что Владимир Путин не уважает любые советы от США и уже начал отсчет до атаки.

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Когда Россия может нанести массированный удар по Украине

Военный эксперт рассказал, что россияне уже провели генеральную репетицию для массированного ракетного удара. Так, в ночь на 11 ноября враг атаковал нашу страну 74 дронами-камикадзе типа "Шахед" и 2 ракетами Х-59/69.

Украинская ПВО работала всю ночь и максимально истощилась. Под утро, когда ей нужно было перезарядиться и изменить позиции, оккупанты подняли в воздух свою стратегическую авиацию, а именно Ту-22, Ту-95 и МиГ-31К.

"Я думаю, что Россия готова в любой момент. Здесь не говорится о том, что они ждут снижения температуры и морозов. На мой взгляд, главной здесь является политическая целесообразность", – подчеркнул Жданов.

В то же время военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков предположил, что Россия накапливает ракеты для возможных массированных атак по энергетической инфраструктуре Украины ближе к зиме и ожидает удачного момента.

The Washington Post написало, что Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. По информации издания, Трамп попросил Путина не эскалировать и пообещал, что в составе России останется часть оккупированных территорий.

Между тем российский диктатор запустил максимальное количество за время полномасштабного вторжения "Шахедов", а затем провел репетицию, поднимая авиацию в воздух.

Таким образом он пытался максимально унизить Трампа, что тот ему "не указ", чтобы тот не просил, у Путина есть свои намерения, цели и он будет действовать так, как ему выгодно. Есть такое выражение, что "я считаю до трех". То есть раз, два, три и делаю выстрел. Считайте, что Путин сейчас сказал "один",

– отметил военный эксперт.

К слову, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сообщил, что врагу уже удалось накопить около 1600 ракет. Страна-агрессор постоянно производит ракеты, ежесуточно создавая несколько единиц различных типов.