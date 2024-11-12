Масований ракетний удар по Україні залежатиме саме від політичної доцільності. Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Олег Жданов, зауваживши, що Владімір Путін не поважає будь-які поради від США та вже почав відлік до атаки.

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Коли Росія може завдати масованого удару по Україні

Військовий експерт розповів, що росіяни вже провели генеральну репетицію для масованого ракетного удару. Так, у ніч на 11 листопада ворог атакував нашу країну 74 дронами-камікадзе типу "Шахед" та 2 ракетами Х-59/69.

Українська ППО працювала цілу ніч та максимально виснажилась. Над ранок, коли їй потрібно було перезарядитись та змінити позиції, окупанти підняли в повітря свою стратегічну авіацію, а саме Ту-22, Ту-95 та Міг-31К.

"Я думаю, що Росія готова будь-якої миті. Тут не мовиться про те, що вони чекають зниження температури та морозів. На мій погляд, головною тут є політична доцільність", – наголосив Жданов.

Зауважте! Водночас військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков припустив, що Росія накопичує ракети для можливих масованих атак по енергетичній інфраструктурі України ближче до зими та очікує вдалого моменту.

The Washington Post написало, що Дональд Трамп провів телефонну розмову з Владіміром Путіним. За інформацією видання, Трамп попросив Путіна не ескалувати та пообіцяв, що в складі Росії залишиться частина окупованих територій.

Тим часом російський диктатор запустив максимальну кількість за час повномасштабного вторгнення "Шахедів", а потім провів репетицію, підіймаючи авіацію в повітря.

В такий спосіб він намагався максимально принизити Трампа, що той йому "не указ", щоб той не просив, у Путіна є свої наміри, цілі і він буде діяти так, як йому вигідно. Є такий вислів, що "я рахую до трьох". Тобто раз, два, три і роблю постріл. Вважайте, що Путін зараз сказав "один",

– зауважив військовий експерт.

До слова, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко повідомив, що ворогу вже вдалося накопичити близько 1600 ракет. Країна-агресорка постійно виготовляє ракети, щодоби створюючи кілька одиниць різних типів.