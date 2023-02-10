Россия запустила крылатые ракеты на Киев: удалось сбить 10 ракет

Страна-террорист утром 10 февраля нанесла 14-й массированный ракетный удар по мирным городам Украины. Летели ракеты и на Киев.

Первые взрывы в столице раздались около 10 утра. Однако сразу Киевская городская военная администрация сообщила о работе ПВО.

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Последствия ракетной атаки на Киев

Как сообщил мэр города, в ходе очередной ракетной атаки над столицей силам ПВО удалось сбить 10 ракет. Известно также о падении их обломков.

В результате есть повреждение электросетей, однако, к счастью, обошлось без пострадавших.

Энергетики работают над восстановлением сети,

– подчеркнул Виталий Кличко.

Также, по словам городского головы, известно, что обломки ракеты повредили авто и крышу частного дома в Голосеевском районе столицы.

Российские ракеты зафиксировали не только в небе Украины

Заметим, что российские ракеты были также замечены в воздушном пространстве других государств. Как подтвердил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, две российские ракеты пересекли границу Молдовы, а впоследствии и Румынии, которая является страной-членом НАТО.

Сегодня, 10 февраля, в 10:18 две российские крылатые ракеты "Калибр" произвели пересечение Государственной границы Украины с Республикой Молдова. Ориентировочно в 10:33 эти ракеты пересекли воздушное пространство Румынии,

– отметил главнокомандующий.

Интересно, что силы противовоздушной обороны Румынии никак не отреагировали.