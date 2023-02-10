Перші вибухи у столиці пролунали близько 10 ранку. Однак одразу Київська міська військова адміністрація повідомила про роботу ППО.

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Наслідки ракетної атаки на Київ

Як повідомив мер міста, під час чергової ракетної атаки над столицею силам ППО вдалося збити 10 ракет. Відомо також про падіння їхніх уламків.

Внаслідок цього є пошкодження електромереж, однак, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Енергетики працюють над відновленням мережі,

– підкреслив Віталій Кличко.

Також зі слів міського голови відомо, що уламки ракети пошкодили авто та дах приватного будинку в Голосіївському районі столиці.

Російські ракети зафіксували не лише у небі України

Зауважимо, що російські ракети також були помічені у повітряному просторі інших держав. Як підтвердив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, дві російські ракети перетнули кордон Молдови, а згодом й Румунії, яка є країною-членом НАТО.

Сьогодні, 10 лютого, о 10:18 дві російські крилаті ракети "Калібр" здійснили перетин Державного кордону України з Республікою Молдова. Орієнтовно о 10:33 ці ракети перетнули повітряний простір Румунії,

– зазначив головнокомандувач.

Цікаво, що сили протиповітряної оборони Румунії ніяк не відреагували.