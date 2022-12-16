Харьков и Полтава полностью обесточены

Враг нанес новый массированный ракетный удар по Украине 16 декабря утром. Пострадал и Харьков. Город полностью обесточен, метро приостановило работу.

Такая же ситуация и в Полтаве. Город без электроэнергии. Об этом сообщил полтавский городской голова Александр Мамай.

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Харьков полностью обесточен

Спикер "Харьковоблэнерго" Марина Шевченко сообщила журналистам, что город полностью обесточен.

В то же время Харьковский городской голова Игорь Терехов заявил, работающие все "Пункты Несокрушимости". В них где согреться, подзарядить телефон, есть горячий чай и интернет.

Что происходит на Харьковщине

По данным monitor Харьков атакуют из зенитного ракетного комплекса С-300 из Белгородской области.

Оккупанты нанесли 3 удара по критической инфраструктуре Харьковщины,

– заявил Олег Синегубов.

Уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

Чуть позже Синегубов сообщил, что попадание в объекты критической инфраструктуры в Чугуевском районе Поэтому возможны перебои с электроснабжением.

Полтава тоже без электроэнергии

Противник атаковал и Полтавщину. Утром 16 декабря там раздались взрывы работало ПВО.

Александр Мамай сообщил, что Полтава без электроэнергии.

Полтавцы! Сохраняйте спокойствие. Пока мы остаемся без электроснабжения. Выключите все электроприборы. Воздушная тревога продолжается. Будьте осторожны,

– заявил он.

Во время воздушных тревог следует отложить все дела и немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там необходимо до тех пор, пока не поступит сообщение об отбое тревоги. Это спасает жизнь.