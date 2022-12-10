Так, стратегические бомбардировщики могут двигаться более чем на 10 тысяч километров, то есть они могут выполнять боевые задачи из российского Мурманска по нашим территориям. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

К теме В ВСУ впервые прокомментировали "исчезновение" российских бомбардировщиков после "хлопка" в Дягилево

Проблема не в перемещении истребителей, а в другом

Впрочем, здесь возникает ряд других вопросов, в частности подготовки целей и определенных маршрутов движения ракет – они могут быть изменены. Более того, есть большой вопрос в целесообразности этих массированных ударов.

Дело в том, что даже последняя массированная ракетная атака 5 декабря с военной точки зрения уже абсолютно нецелесообразна. По мнению Свитана, если бы решение о ракетных атаках принимали военные, то последнего обстрела могло бы и не быть.

Во-первых, количество ракет у россиян таки кончаемое, восстанавливаются они очень тяжело. Во-вторых, целесообразность,

– объяснил военный эксперт.

По его словам, если система противовоздушной обороны сбивает более 50% ракет, их просто нецелесообразно использовать. Следовательно, здесь сложно спрогнозировать именно политическую составляющую в приказе нанести массированный ракетный удар, ведь с военной точки зрения даже обстрела 5 декабря не должно было быть.

"Это уже как политическое руководство России примет решение. Они могут поставить задачу до нуля выпустить все ракеты, которые у них есть и военные выполнят приказ", – отметил полковник запаса ВСУ.

Свитан предположил, когда Россия нанесет новый удар: смотрите видео

Когда россияне могут совершить очередную атаку

Поэтому, вероятно, российские захватчики могут нанести еще несколько массированных ракетных ударов примерно такого же уровня – не более 100 ракет с периодичностью 1 атака в 2 недели. Более того, оккупанты продолжат уничтожать нашу критическую инфраструктуру.

Скорее всего, если они и подготовятся к какой-то атаке, то она будет через 7 – 10 дней,

– предположил Свитан.

Кроме того, он добавил, что перемещение военных самолетов в Мурманск не повлияет на вражеские атаки. Бомбардировщики могут вернуться на аэродром "Энгельс", зарядиться там и выполнить пуски над Каспийским морем.

"Логистика здесь очень простая, поэтому само перемещение самолетов не сыграет роли в принятии решения для атаки", – подчеркнул военный эксперт.

Почему Россия переместила истребители: коротко