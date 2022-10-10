Кремлевские сами себе наложили на голову огромную кучу: какой ответ "прилетит" России

Еще раз убеждаюсь в том, что правильно назвал путинга – бункерным долбо**ом. Они не умеют "в длинную стратегию", тем более во время войны.

Мастера по выстрелам в ногу

Нынешнее утро в Украине – самый тупорилый и кровожадный шаг, который только возможно было осуществить в их положении, который, к тому же, резко ухудшит это их положение.

Важно Страна-террорист не остановится, пока Залужный не постучит в бункер

По сути, кремлевские сами себе наложили на голову огромную кучу дерьма или выстрелили себе в ногу (если так понятнее).

Очевидно, что массированный удар по гражданской инфраструктуре в Украине с точки зрения негативного информвлияния в мировом медиапространстве для Кремля будет иметь эффект Цусимы.

С военной точки зрения – это совершенно глупо. От слова "совсем". Скорее наоборот, уровень мотивации личного состава вооруженных формирований Украины еще раз подскочит (хотя он и так уже сейчас такой, что лаптям лучше прятаться).

Кремль "достреливает" остатки своего дальнобойного и "высокоточного" оружия, но тратит их не на военные цели. Это тупо и очень дебильно.

О главном Россия предусмотрела собственное будущее в страшилках об Украине в 2014 году

Что "выиграл" кремлевский карлик

Вся кремлевская агентура в цивилизованном мире, всевозможные там полезные идиоты и прочие, которые в последнее время вопили "за мир с Россией", сейчас будут вынуждены если не заткнуться, то "прикинуться ветошью".

О темпах и объемах военно-технической помощи и поставках в Украину я просто помолчу. Думаю, вы догадаетесь, что с ними произойдет.

Ну, к тому же теперь любой ответ Украины и вообще цивилизованного сообщества на это варварство станет не просто "абсолютно легитимным", а даже желанным. Причем, в любой сфере: от финансово-экономической до военной. Перечислять в этом смысле можно долго.

Итак, подытожим. Здесь возможны два вывода: они действительно тупые, но очень кровожадные дебилы. Среди них (я имею в виду тех, кто причастен к принятию решений), тот, кто упорно работает против них.

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