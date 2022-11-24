"Чтобы не страдали люди": у Путина публично шантажируют Украину

В Кремле снова решили шантажировать Украину. На этот раз говорят, что якобы официальный Киев может урегулировать ситуацию, чтобы "не страдали люди".

Соответствующее заявление сделал рупор Кремля Дмитрий Песков. Его цитируют российские СМИ, сообщает 24 канал.

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Что там снова наговорил Песков

Дмитрий Песков снова решил "утешить" мир циничными вбросами. Особый цинизм добавляет то, что это заявление сделано на следующий день после очередного массированного ракетного удара по Украине, который унес 5 жизней и обесточил ряд областей и даже часть Молдовы.

Песков уже не скрывает, что ракетный террор является банальным шантажом, чтобы вынудить Украину к переговорам. Поэтому рупор Кремля решил повторить тезис о том, что якобы руководство Украины может согласиться на условия россиян и тогда страдания прекратятся.

Руководство Украины имеет все возможности, чтобы вывести ситуацию в нормальное русло, имеет все возможности урегулировать ситуацию, выполнить требования России и остановить, таким образом, все возможные страдания мирного населения,

– цинично заявил Песков.

Но только рупор Кремля не учитывает одного – нежелание украинцев вести переговоры с террористами. По данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, 86% украинцев убеждены, что нужно продолжать вооруженную борьбу против России, даже если обстрелы продолжатся.

А менять власть Песков уже не хочет

Дмитрий Песков "очень последовательный" в своих высказываниях и по его словам всегда все "следует плану". Только вот какой план? Вопрос открыт.

К примеру, Песков и другие ему подобные постоянно называли украинское руководство "нацистским режимом" и неоднократно делали заявления, которые звучали как призывы к свержению конституционного строя в Украине.

Поскольку попытка оккупации Киева провалилась, а российская армия может наступать только в отрицательном направлении, Песков решил заявить, что якобы смена власти не входит в план россиян.

Тем временем у Небензи потеряна связь с реальностью

На экстренном заседании Совбеза ООН, инициированном Украиной, после массированной ракетной атаки 23 ноября, постпред России Василий Небензя решил обвинить Украину в ударах по гражданским объектам – якобы в гражданские объекты попадают ракеты украинского ПВО, а не запущенные Россией.

В ответ на это постпред Украины Сергей Кислица опубликовал сообщение, в котором написал, что слушать Небензю – одна из самых трудных задач. К сообщению дипломат добавил фото в футболке с надписью "Пошел ты, Путин" и продемонстрировал соответствующий жест. Из-за этого у россиян знатно подгорело.

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