В результате массированных ударов погибли 5 энергетиков: последняя атака также имела трагические последствия

Российские оккупанты с начала полномасштабной войны обстреливают гражданские объекты, в частности и энергетической инфраструктуры. Всего в результате вражеских атак погибли 5 энергетиков.

Все они находились на рабочих местах. Об этом в интервью для "Радио НВ" рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, сообщает 24 канал.

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За 9 месяцев в результате обстрелов погибли 5 энергетиков

Кудрицкий отметил, что за время полномасштабной войны в результате российских обстрелов погибли 5 его коллег, находившихся на рабочих местах.

В частности, и во время этих массированных ракетных ударов. Вчера (5 декабря – 24 канал) у нас тоже пострадал сотрудник. К счастью, он – жив. Он получил ранения, когда был на одном из объектов и направлялся как раз в укрытие,

– рассказал председатель правления Укрэнерго.

Он добавил, что сейчас, как оказалось, профессия энергетика очень опасна.

"Эта опасность связана с тем, что фронт проходит, в частности, непосредственно по нашим подстанциям, которыми мы управляем как Укрэнерго, по электростанциям. То есть по всем объектам, которые целенаправленно пытается уничтожить враг", – объяснил Кудрицкий.

По его словам, именно поэтому люди, работающие и восстанавливающие поврежденные российскими ракетными ударами объекты энергетики, заслуживают уважения.

"У них очень тяжелая работа, и очень самоотверженно они ее выполняют. С риском для собственной жизни. Что касается наших коллег, которые, к сожалению, погибли или получили ранения – конечно, эти люди или их семьи получают материальные компенсации. Это меньшее, на самом деле, с того, что мы можем для них сделать", – заявил глава правления Укрэнерго.

Кудрицкий подытожил, что он также хотел бы, чтобы эти энергетики получили признание своих заслуг от государства, и он уверен, что это скоро случится.

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