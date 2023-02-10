Это уже не шутки, – в Воздушных силах ждут реакции мира на пролет ракеты через страну НАТО

Россия утром 10 февраля нанесла очередной массированный ракетный удар по городам Украины. Однако ее ракеты "Калибр" зафиксировали и в небе других государств.

В частности, две ракеты пересекли воздушное пространство Молдовы и Румынии, которая является страной-членом НАТО. Об этом 24 Канала сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Траектория движения российских ракет

Эту информацию также подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. С начала полномасштабной войны – это прецедент такой наглости России.

Юрий Игнат сообщил, что эти ракеты "Калибр" на территорию Молдовы и Румынии залетели из Одесской области и, пересекая их, снова вошли в воздушное пространство Украины, на территорию Черновицкой области. По его словам, воздушные силы видели эту траекторию движения и у них даже была возможность сбить ракеты еще на подступах к границам Украины.

Понятно, что этого не было сделано, потому что была угроза того, что ракеты могут попасть на территорию этих стран, как это уже в конце концов было в Молдове и в Польше,

– сказал Юрий Игнат.

Так что сбивать их пришлось уже на территории нашего государства.

Мир должен отреагировать

Также Юрий Игнат подчеркнул, что подобный первый случай за время полномасштабного вторжения России должен вызвать реакцию мира. Более того, эта реакция обязательно должна быть. Особенно с учетом того, что корабли русского флота с "Калибрами" есть также в Средиземном море.

Это прецедент, который сегодня станет таким мейнстримом, который будет сегодня на многих мировых СМИ еще одним доказательством варварства России и их наглости, и постоянно проводимых ими провокаций.

– сказал он.

По его мнению, мир должен усилить защиту в этом регионе. "Не хочется никому ничего говорить, что они должны делать, но здесь очевидно, что есть угроза безопасности граждан этого государства", – подчеркнул Юрий Игнат.

Поэтому партнерам Украины действительно нужно будет принимать соответствующие меры. А лучшие меры, которые могут быть – это усиливать Украину теми средствами ПВО, которые раньше обещали на встрече в формате "Рамштайн". Такое вооружение даст россиянам понимание, что бить по украинской критической инфраструктуре не будет никакого смысла.

Российские ракеты на территории страны-члена НАТО: коротко