Во время массированной атаки украинская ПВО сбила 100% выпущенных "шахидов"

Российские захватчики массированно атаковали Украину 15 ноября. Большинство ракет удалось сбить. Также наши воины приземлили всех вражеских "шахидов".

Так, 15 ноября украинские защитники сбили 73 ракеты из более 90, а еще 100% дронов-камикадзе. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Всего сбили 10 из 10 выпущенных россиянами "шахидов". Игнат подчеркнул, что это довольно хорошая работа, отличный результат противовоздушной обороны.

Представитель командования Воздушных сил отметил, что такого результата в частности удалось достичь благодаря опыту и профессиональности личного состава ВСУ и других сил обороны.

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Хорошо сработали системы NASAMS

Президент Владимир Зеленский отметил, что 15 ноября хорошо сработали системы NASAMS.

Из 10 пусков (NASAMS) 10 попаданий,

подчеркнул глава государства.

Зеленский поблагодарил всех наших американских и европейских друзей, которые помогают нам обеспечивать такой результат.

15 ноября российские ракеты летели почти поминутно.

15:24 – ракеты в Киеве и по всей стране. Как мы сегодня (15 ноября – 24 канал) жили. 15:54 ракета – Кропивницкий. 15:56 – две ракеты в Кировоградской, Житомирской области, а еще в Ивано-Франковской, Ровенской…,

– отметил президент.

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Кратко, что нужно знать о массированной ракетной атаке 15 ноября

Российские захватчики массированно атаковали Украину во время саммита G20. Ракеты запускали с направления Каспийского моря и из Ростовской области, а также из акватории Черного моря.

Под прицелом врага снова критическая инфраструктура. Повреждены более 15 объектов. Без света осталось более 7 миллионов абонентов. Также начались проблемы с водоснабжением и мобильной связью.

Виталий Кличко сообщил, что в Печерском районе зафиксировали попадание в два жилых дома. В одном из домов, куда попала ракета, спасатели обнаружили тело погибшей женщины.

В результате ракетного удара во Львове пострадал мужчина. Мэр Андрей Садовой рассказал, что потерпевшего уже прооперировали. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Две ракеты упали у украинской границы в Польше. В частности, в Пшеводове в Грубешевском районе. Там разрушено фермерское хозяйство. Погибли два человека. Президент Анджей Дуда экстренно созвал консультации с союзниками НАТО.

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