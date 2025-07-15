Кое-что ограничивает россиян: Россия не сможет ежедневно выпускать 1000 "Шахедов" по Украине

По данным разведки, Россия может запускать по территории Украины ежедневно 1000 "Шахедов". Недавний максимум, которым враг атаковал нашу страну было 700 единиц. Интересно, реально ли способны оккупанты к подобным массированным атакам ежесуточно и как этому можно противодействовать.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший офицер Воздушных сил ВСУ, заместитель гендиректора компании по производству РЭБ и эксперт по авиации Анатолий Храпчинский, отметив, что россияне, вероятно, ежедневно не смогут накапливать 1000 беспилотников для ударов по украинским территориям. Это могут быть массированные атаки раз в неделю или 2 раза в месяц.

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"1000 дронов россияне могут запустить, но у них есть потребности, которые их ограничивают, в частности подготовка средств поражения и способность одновременно запускать такое количество", – сказал он.

Почему России выгодны массированные атаки?

По словам Анатолия Храпчинского, прогнозируемым было, что Россия масштабирует производство дронов, ведь враг имел задачу увеличить количество воздушных целей, которые одновременно находятся в воздушном пространстве.

Россияне делают ставку на нагрузку нашей противовоздушной обороны,

– отметил эксперт по авиации.

Он пояснил, что, учитывая количество имитационных целый, становится понятно – враг стремится усложнять работу не столько систем перехвата, как именно систем обнаружения.

Поэтому важно работать над созданием новой системы детекции, которая позволит в режиме реального времени получать точную координату, высоту полета и скорость цели. Кроме того, важно получать также приблизительную траекторию полета.

Надо заметить, что враг в ответ на это попытается уклоняться от наших ударов. Все благодаря увеличению, уменьшению высоты или резкому ускорению, чтобы избежать уничтожения,

– подчеркнул Анатолий Храпчинский.

Он добавил, что именно поэтому надо готовиться к сложным маневрам по перехвату, в частности преследовать цель с разных сторон. Для этого нужны реальные координаты с просчетом траектории полета.

К слову, Россия пытается увеличить производство "Шахедов" и сейчас производит около 170 – 190 таких дронов в сутки, плюс столько же приманок. Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отметил, что для эффективного противодействия Украине необходимы не только средства ПВО, но и разведданные о местах хранения и запуска дронов, а также оружие, способное поразить эти объекты.