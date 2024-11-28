Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на фоне громких заявлений Кремля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его вечернее обращение к украинцам в телеграмме.

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Что заявил Зеленский украинцам

Россия не оставляет попыток атаковать мирные украинские города, атаки с помощью дронов и ракет продолжаются даже в течение дня. Поэтому украинский лидер призвал граждан сохранять спокойствие, и одновременно не игнорировать угрозу вражеского удара в случае объявления опасности.

Для всех наших людей: когда есть воздушные тревоги и ракетные угрозы, надо идти в укрытие. Это твердое правило – правило, которое не зависит от тех или иных заявлений из России. Сейчас может быть еще больше российских попыток сеять страх и уныние в Украине,

– подчеркнул Зеленский.

По его словам, нам всем необходима устойчивость, чтобы это пройти, а также нужно единство со всеми партнерами. По мнению главы государства, Путин сейчас делает то, что и всегда: запугивает, раскалывает, пытается отдельно каждого сломать или пошатнуть, поскольку "больше ничего не умеет".

"Он проигрывает, когда остается наедине. И он должен проиграть сейчас. Во всем. И это будет безопасным для всех. Я благодарю всех, кто помогает", – резюмировал Владимир Зеленский.

К слову, напомним, что в результате сегодняшней российской атаки была повреждена энергетическая инфраструктура Украины, что привело к аварийным отключениям электроэнергии во многих областях и городах. ПВО удалось сбить 76 крылатых ракет, 3 управляемые авиационные ракеты и 35 ударных БпЛА.