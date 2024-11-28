На цьому наголосив український президент Володимир Зеленський на тлі гучних заяв Кремля. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його вечірнє звернення до українців у телеграмі.

Дивіться також Зараз Путін розмахує своїм "Орешником", щоб зірвати зусилля Трампа, – Зеленський

Що заявив Зеленський українцям

Росія не полишає спроб атакувати мирні українські міста, атаки за допомогою дронів та ракет тривають навіть протягом дня. Через це український лідер закликав громадян зберігати спокій, і водночас не ігнорувати загрозу ворожого удару у разі оголошення небезпеки.

Для всіх наших людей: коли є повітряні тривоги та ракетні загрози, треба йти в укриття. Це тверде правило – правило, яке не залежить від тих чи інших заяв із Росії. Зараз може бути ще більше російських спроб сіяти страх і зневіру в Україні,

– наголосив Зеленський.

За його словами, нам усім необхідна стійкість, аби це пройти, а також потрібна єдність з усіма партнерами. На думку глави держави, Путін зараз робить те, що й завжди: залякує, розколює, намагається окремо кожного зламати чи похитнути, оскільки "більше нічого не вміє".

"Він програє, коли залишається наодинці. І він повинен програти зараз. В усьому. І це буде безпечним для всіх. Я дякую всім, хто допомагає", – резюмував Володимир Зеленський.

До слова, нагадаємо, що внаслідок сьогоднішньої російської атаки була пошкоджена енергетична інфраструктура України, що призвело до аварійних відключень електроенергії у багатьох областях та містах. ППО вдалось збити 76 крилатих ракет, 3 керовані авіаційні ракети та 35 ударних БпЛА.