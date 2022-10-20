В ближайший месяц Путин будет засыпать Украину ракетами, – Яковина назвал главную причину

Россия уже вторую неделю продолжает циничные массированные атаки ракетами и дронами. И Владимир Путин будет продолжать это делать еще минимум месяц, ведь ему очень нужно "выпросить" у Украины хоть какое-то перемирие до 15 ноября.

Путину нужно перемирие от Украины

Об этом 24 каналу сказал журналист Иван Яковина. По его словам, Путин хочет достичь перемирия до саммита G20, потому что в противном случае он не сможет на него поехать.

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По его словам, самый главный "сюжет" G20 – это сумеет ли Путин закончить войну до его начала.

Потому что если не сможет, у него будут серьезные проблемы с Индией и, возможно, еще с Китаем. И поэтому вероятно, что эти страны присоединятся к санкциям Запада против России,

– заявил Яковина.

Журналист добавил, что по всей вероятности, Китай заплатит за хорошее отношение американцев к себе именно поддержкой Путина.

"Путин поедет на саммит только в одном случае – если он сможет достичь от Украины перемирия до 15 ноября. В противном случае он не поедет на G20", – сказал он.

Яковина надеется, что перемирия не будет, потому что Украине это не нужно. Ибо, по его мнению, если объявить перемирие, то эта линия разграничения постепенно начнет превращаться в границу.

"И если Украина скажет, что она не соглашается и захочет возобновить войну, Запад ответит: "Для чего? Давайте лучше мирно все решим". Поэтому перемирия быть не может", – считает он.

Путин в ближайший месяц будет засыпать Украину ракетами и дронами

Яковина отметил, что нужно понимать, что отсутствие перемирия означает колоссальные проблемы для Владимира Путина.

Поэтому он будет в ближайший месяц засыпать Украину снарядами, ракетами, дронами, бомбами, всем, чем можно, чтобы заставить Украину пойти на перемирие. Я не исключаю, что он на каком-то этапе может применить и ядерную бомбу тоже,

– предполагает журналист.

По его словам, для Путина очень важно до 15 ноября любым способом получить перемирие, поэтому в следующий месяц он будет творить страшные вещи. Все, что у него есть, будет бросать против Украины.

Путину нужно "выпросить" у Украины перемирие, – Яковина: смотрите видео



"Если бы у него не было такого срочного намерения перемирия, то для него было бы умнее подождать, когда придут морозы и тогда уже бить ракетами и дронами по электростанциям", – объяснил он.

Яковина добавил, что сейчас еще не очень холодно, в квартирах можно посидеть без отопления, света и горячей воды. А зимой в -20 это было бы сделать (ударить ракетами – 24 канал) логичнее. Однако Путин это делает сейчас, потому что ему нужно перемирие до 15 ноября.

К слову, президент США Джо Байден отказывается встретиться с Владимиром Путиным во время саммита G20. Он не хочет видеть диктатора даже в коридоре или на общем фото лидеров государств.