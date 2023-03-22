Телеграм-помойки будут отвечать за распространение движения БПЛА, - Игнат предостерег криминалом

Против телеграм-каналов, сообщающих о движении вражеских ракет или БПЛА, хотят возбуждать уголовные дела. Ведь публикация такой информации в реальном времени – преступление против Украины.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, что соответствующие материалы уже передали в органы, а против администраторов каналов будут приниматься серьезные меры. Ведь публикация скриншотов о движении вражеских воздушных объектов в реальном времени – запрещена. 24 Канал.

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Администраторов подобных телеграм-каналов будут наказывать

Игнат отмечает, что распространение информации о движении вражеских ракет или БПЛА в реальном времени, прикрепляя к этому скриншоты с радаров – преступление против Украины. По его мнению, такие каналы нуждаются в особом контроле, ведь они могут работать на руку врагу.

Речь идет не об официальных телеграм-каналах руководителей, а информирующих о движении вражеских ракет, "Шахидов". В ближайшее время, возможно, будут приняты серьезные решения, возможны и уголовные дела, если будет основание для этого,

– подчеркивает Игнат.

Кроме того, внимания требует и то, откуда администраторы телеграм-каналов получают подобную информацию. На подобных скриншотах указывают еще и точное время и местонахождение или исчезновение с радаров БпЛА. Подобные действия являются преступлением, утверждает Игнат, и нуждаются в тщательном расследовании.

Такую точную информацию, публикуемую некоторыми телеграм-каналами, враг может использовать для корректировки последующих массированных ракетных ударов или запуска "Шахидов". И если администраторы таких ресурсов считают, что предоставляют "оперативную информацию" ради безопасности украинцев, то они ошибаются.

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