В то же время перерыв обстрелов, вероятно, связан с тем, что Кремль пытался уговорить Запад и через него Украину начать переговоры. Такое мнение выразил 24 Каналу оппозиционный журналист, редактор издания The Insider Тимур Олевский, отметив, что поводом для возобновления обстрелов стала ликвидация Украиной вражеского корабля "Новочеркасск" в Феодосии.
К теме Последствия были бы катастрофическими, – Залужный о ликвидации всех "Кинжалов", которые запустила Россия
Путин чувствителен к своему рейтингу
Россияне были вынуждены ответить на потерю своего большого десантного корабля с запасом наверняка сдетонировавшего боекомплекта.
Была уничтожена военная цель, а Владимир Путин во время избирательной кампании очень чувствителен к своему рейтингу. К тому же минобороны России, вероятно, хотели выслужиться перед Путиным и показать, что они могут отомстить за потерю столь важной военной цели на глазах у всех россиян.
– предположил оппозиционный журналист.
С ликвидацией "Новочеркасска", по его мнению, связаны дальнейшие события, а именно обстрел территории Украины 29 декабря и ответная атака военных целей в Белгороде – впервые такой понятный и прямой ответ со стороны Украины. А также полеты "Кинжалов" 2 января, закончившиеся фиаско для России, ведь ракеты упали в Воронежской области.
Неизвестно, будут ли на этом фоне продолжаться разговоры о переговорах, но Путину наверняка очень хотелось бы до своего переизбрания в марте сказать, что Россия "откусила" Мелитополь, Бердянск, Донецк и Луганск, и Украину заставили согласиться на это,
– отметил Олевский.
Кроме того, Кремль всеми возможными способами будет раскачивать ситуацию в Украине, чтобы необходимую для защиты страны мобилизацию превратить в политическую акцию. Тогда будет очень трудно отличить вполне справедливые тревоги украинского общества по поводу судьбы своих солдат, детей, мужчин и женщин, которые воюют от фейков, которые будут пытаться использовать россияне.
"Хотя украинцы, наверное, уже научились отличать путинскую пропаганду от собственных политических и общественных целей", – Тимур Олевский.
Что известно об обстрелах Киева 2 января
- Россия примерно в 6 часов утра подняла в небо 16 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и выпустила по Украине ракеты.
- Первые взрывы в Киеве прогремели в 7 утра и затем продолжались.
- По словам Валерия Залужного, враг предварительно применил 99 ракет разных типов для атаки территории Украины и, в частности, Киева.
- Силами и средствами Воздушных сил вместе с подразделениями Сил обороны ликвидировано 72 воздушных целей. Речь идет о 10 из 10 "Кинжалов", 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, 3 из 3 крылатых ракет "Калибр".
- В результате атаки на Киев значительные повреждения зафиксированы в нескольких районах города. В Соломенском районе в результате падения обломка вражеской ракеты разрушена часть жилого дома. К сожалению, есть погибшие – две женщины, а также более 40 пострадавших.