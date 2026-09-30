Более 3177 дронов за месяц: Россия увеличила количество БПЛА в сентябре

В сентябре российские войска запустили по территории Украины 3177 реактивных дронов. В августе этот показатель составлял 2850 беспилотников.

Основной целью ударов страны-агрессора по-прежнему остаются Киев и область. Об этом рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Что сказал Игнат?

По словам пресс-секретаря, в сентябре Россия запустила гораздо больше реактивных беспилотников по украинским городам, чем в предыдущем месяце.

У нас в августе было 2850 реактивных БПЛА, в этом месяце – уже 3177. То есть... мы видим, что враг уже существенно увеличил количество реактивных БПЛА,

– сообщил военный.

Игнат отметил, что Россия продолжает изнурять украинскую систему противовоздушной обороны и наносит удары преимущественно волнами. Помимо столицы и Киевской области, под постоянными обстрелами находятся Харьков, Одесса, Николаев, Сумы, Херсон и Днепр, а отдельные ракеты долетают и до западных областей.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Силы обороны нуждаются в дополнительных ракетах для систем Patriot и других наземных комплексов для противодействия баллистическим ракетам и реактивным БПЛА. Он отметил, что партнеры уже предоставляют новые пакеты помощи, однако процесс поддержки должен оставаться непрерывным.

Кроме того, командование Воздушных сил подчеркнуло, что для противодействия массированным обстрелам необходимы новые технологические решения от украинского оборонно-промышленного комплекса.

Если говорить о массовости атак, то, конечно, нам нужны новые средства, которые смогут быть эффективными и давать тот результат, которого мы ожидаем. Воздушные силы, все Силы обороны ожидают от наших производителей, от оборонной промышленности как можно более быстрых решений, чтобы быстрее масштабировать их для бойцов, для людей, которые ежедневно защищают небо,

– заявил Игнат.

Он добавил, что в настоящее время украинские военные отражают воздушные атаки благодаря тактической авиации, в частности истребителям F-16, а также наземным комплексам ПВО при наличии боеприпасов. По реактивным беспилотникам также эффективно работают мобильные огневые группы с ПЗРК.

Напомним, что секретарь СНБО Игорь Клименко рассказал, что украинские специалисты активно испытывают новые дроны-перехватчики собственного производства против реактивных БПЛА. По словам чиновника, часть боевых групп уже успешно использует эти разработки на практике.