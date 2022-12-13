Больше, чем считалось: сколько ракет наклепали оккупанты для новых ударов по Украине

Россияне производят на треть больше ракет, чем до сих пор считалось. Потому новые ракетные удары действительно возможны.

Ракетный конвейер ускорился

Главное управление разведки Минобороны Украины в лице Вадима Скибицкого заявило, что за время войны (полномасштабной – 24 канал) РФ изготовила аж 240 крылатых ракет Х-101 и примерно 120 крылатых ракет "Калибр", средний темп производства – до 40 ракет в месяц. И что у россиян есть запас ракет минимум на 3 – 5 ударов , с залпом на 80 – 90 ракет по каждому.

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В ноябре 2022 года были известны другие цифры, более скромные – всего 120 ракет типа Х-101 и 120 "Калибров" за все время войны.

Здесь одновременно возможны два варианта:

1) или за последние три недели наша разведка получила более точные данные о работе рашистского оборонно-промышленного комплекса;

2) или же в последние несколько недель орки форсировали производство крылатых ракет для новых обстрелов Украины.

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Убийственные расчеты

В любом случае теперь становится понятнее, почему между каждым из ударов россияне берут паузу в 1 – 2 недели – за это время они успевают накопить весомый арсенал в 10 – 20 новых крылатых ракет.

Вряд ли сейчас орки будут менять интервал для подготовки нового удара. Они действительно рассредоточивают свои стратегические бомбардировщики после "бавовны" на аэродромах "Энгельс" и "Дягилево". Но не столь масштабно, чтобы это в принципе начало "ломать" операции для российской стратегической авиации. Проще говоря – собрать десяток бомбардировщиков Ту-95МС для нового обстрела россияне все равно смогут.

Ну а пока у них будет продолжаться цикл подготовки к ракетному удару, орки будут пытаться достреливать свой запас "летающих мопедов" в рамках своей новой тактики обстрелов энергосистемы Украины. Давайте будем внимательны, прислушаемся к предупреждениям и не будем игнорировать воздушные тревоги.