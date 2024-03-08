Спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона рассказал, какая сейчас ситуация в море. На воде россияне ограничены в своих возможностях, потому что отрезаны от Крыма, где ракеты загружают на корабли. Но в воздухе они чувствуют себя свободнее, хоть и не без нюансов.

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Какая сейчас ситуация в Черном море

Черное море уже четвертые сутки свободно от присутствия там российских кораблей. В Азовском море и дальше продолжает дежурить одна единица к северу от так называемого Крымского моста,

– сказал Плетенчук.

Журналисты спросили, проще ли в этой ситуации стало получать информацию о подготовке россиян к массированному ракетному обстрелу, как они это обычно делали с Черного моря ракетами "Калибр".

"В этом смысле ситуация тоже остается неизменной. Учитывая то, что ракетоносители базируются постоянно сейчас в восточной части Черного моря, то, конечно, усложнена для них эта процедура подготовки к обстрелам. В любом случае мы стараемся максимально оперативно получать информацию об их выходах в море и передвижениях и делать то, что необходимо, чтобы противодействовать этим мероприятиям", – ответил спикер.

Обратите внимание! Хотя Украина имеет победы на море, россияне все же могут высадить десант. Об этом сказала Наталья Гуменюк, отметив, что именно поэтому на правом берегу Днепра укрепляют фортификации.

Какие города обстреляла Россия

Последние атаки враг совершил по Одессе и Сумам. Южный город он достает с помощью дронов, а также баллистических ракет. Именно баллистикой был обстрелян одесский порт, когда там находился Зеленский и греческий премьер.

"Шахедом" россияне разрушили многоэтажку в Одессе 2 марта. Тогда под завалами погибло много людей, в том числе маленькие дети.

8 марта Россия выпустила КАБы по Сумам. Управляемые авиационные бомбы позволяют врагу добраться до приграничных областей. К сожалению, пуски этого оружия не видно на радарах, поэтому его можно уничтожать разве что вместе с самолетом.