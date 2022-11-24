Россияне еще раз подтвердили, что навсегда останутся жителями болота

В день, когда Россию в Европарламенте признают страной-террористом, она подтверждает это новыми ракетными ударами.

Хроники военной столицы

Несколько взрывов пришлось на наш район Киева. Свет несколько раз моргнул и исчез. В телеграмме писали о попадании в инфраструктурные объекты . Прилетело в жилой дом, есть жертвы. Столица погрузилась в блэкаут.

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Когда дали отбой воздушной тревоги, мы с детьми взяли ледянки и пошли кататься со снежных горок. В такие моменты хочется сохранить ощущение нормальности.

Катались аккурат до темноты, которая в это время года в украинской столице наступает в пять вечера. Уличные фонари не работали, мы вернулись в темную квартиру. Интернет и связь легли. Айдос играл с детьми в карты.

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Битва света и тьмы идет на самом деле

Я сидела и думала, как в двадцать первом веке в центре Европы происходит геноцид украинского народа, а весь мир наблюдает. В это время на болотах раздаются радостные кваки, такие, словно там победили большого опасного врага на поле боя.

Нет, не победили. Вы оставили в темноте миллионы живых, теплых, настоящих людей. Людей, чьи пылающие сердца рано или поздно рассеют тьму вокруг. А вы так и останетесь обитателями болота.

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