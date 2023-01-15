Как перемещение авиации в России влияет на ракетные атаки и когда ждать нового массированного удара

Вооруженные Силы Украины продолжают истощать российских оккупантов. Украинские бойцы уничтожают пункты базирования российских сил и техники в тылу врага.

Об этом 24 Каналу рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, ВСУ не дают покоя россиянам на оккупированных территориях Украины.

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Российские захватчики пытаются найти для себя безопасные места, в том числе на левобережье Херсонской области и во временно оккупированном Крыму.

"Хотя уже даже по перемещению авиации врага в России мы можем сделать выводы, что оккупанты не чувствуют себя безопасно даже в российской "глубинке", – отметила Гуменюк.

Как перемещение российской авиации повлияло на подготовку к ракетным обстрелам

По словам спикера ОК "Юг", после инцидентов на российских аэродромах оккупанты вынуждены были рассредоточить свои самолеты, перебазировав их на другие аэродромы.

Перемещение авиации в России повлияло на тот срок, который потребовался россиянам для подготовки к новой массированной ракетной атаке по Украине. От атаки 31 декабря 2022 года до обстрела 14 января прошел 14-дневный период, который оккупанты полноценно использовали для подготовки,

– сказала Гуменюк.

Она добавила, что из-за рассредоточенности самолетов стране-агрессору нужно было совершить ряд действий.

Провести боевое слаживание воздушных судов.

Рассчитать время, которое потребуется для перемещения самолетов из отдаленных аэродромов в точку пуска ракет.

Наталья Гуменюк рассказала об угрозе нового ракетного удара: смотрите видео

Оккупанты должны были скоординировать действия самолетов и кораблей-ракетоносителей

Гуменюк добавила, что также россиянам необходимо было скоординировать действия самолетов с корабельной группировкой, которая сейчас тоже рассредоточена.

"После беспокойств в Севастопольской бухте российские корабли маневрируют между Севастополем и Новороссийском, также выискивая места, где им будет "уютнее". Россиянам нужно было скоординировать действия самолетов и кораблей, чтобы, например, запущенные "Калибры" не пересекали траекторию других ракет", – объяснила спикер ОК "Юг".

Она отметила, что все эти действия требовали определенного времени и усилий со стороны врага.

Рассредоточенность самолетов создает неудобства для россиян

Как рассказал 24 Каналу спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, рассредоточенность российских самолетов в определенной степени влияет на подготовку оккупантов к новым ракетным атакам, хотя и незначительным образом.

"Россияне имеют до 5 аэродромов, которые могут обслуживать и принимать стратегическую авиацию, в частности самолеты Ту-160 и Ту-195. Речь идет как о Дальнем Востоке, так и о территории ближе к "европейской" части России", – сказал Игнат.

Он добавил, что такие аэродромы имеют соответствующую взлетно-посадочную полосу, которая позволяет взлетать и приземляться бомбардировщикам.

Юрий Игнат Спикер Воздушных Сил ВСУ Раньше самолеты были, допустим, на одной базе в Энгельсе. Это позволяло более-менее компактно удерживать их в одном месте. Сейчас российские самолеты несколько рассредоточились. Это создает им определенные неудобства. Однако, как мы видим, несколько самолетов могут слететься в одну точку.

Игнат отметил, что оккупантам для нанесения удара много не нужно.

"Боевые задания выполняют от 7 до 15 самолетов. У каждого есть определенное количество подвесок под крыльями, из которых они могут запускать определенное количество ракет", – отметил представитель Воздушных Сил ВСУ.

Когда возможна новая массированная ракетная атака по Украине

По мнению спикера ОК "Юг", рассредоточенность российских самолетов и дальше может определенным образом влиять на подготовку врага к новым ракетным обстрелам.

Наталья Гуменюк Пресс-секретарь ОК "Юг" Скорее всего, следующая массированная ракетная атака потребует примерно такого же периода подготовки (14 дней – 24 Канал). Хотя предварительная подготовка всегда сокращает следующую. То есть новая атака может быть через 10 – 12 дней.

Она добавила, что речь идет именно о массированной ракетной атаке по территории Украины. Впрочем, нельзя исключать, что враг будет атаковать украинские города и в другие дни, просто в меньших объемах.

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