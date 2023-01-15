Как перемещение авиации в России влияет на ракетные атаки и когда ждать нового массированного удара
Вооруженные Силы Украины продолжают истощать российских оккупантов. Украинские бойцы уничтожают пункты базирования российских сил и техники в тылу врага.
Об этом 24 Каналу рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, ВСУ не дают покоя россиянам на оккупированных территориях Украины.
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Российские захватчики пытаются найти для себя безопасные места, в том числе на левобережье Херсонской области и во временно оккупированном Крыму.
"Хотя уже даже по перемещению авиации врага в России мы можем сделать выводы, что оккупанты не чувствуют себя безопасно даже в российской "глубинке", – отметила Гуменюк.
Как перемещение российской авиации повлияло на подготовку к ракетным обстрелам
По словам спикера ОК "Юг", после инцидентов на российских аэродромах оккупанты вынуждены были рассредоточить свои самолеты, перебазировав их на другие аэродромы.
Перемещение авиации в России повлияло на тот срок, который потребовался россиянам для подготовки к новой массированной ракетной атаке по Украине. От атаки 31 декабря 2022 года до обстрела 14 января прошел 14-дневный период, который оккупанты полноценно использовали для подготовки,
– сказала Гуменюк.
Она добавила, что из-за рассредоточенности самолетов стране-агрессору нужно было совершить ряд действий.
- Провести боевое слаживание воздушных судов.
- Рассчитать время, которое потребуется для перемещения самолетов из отдаленных аэродромов в точку пуска ракет.
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Оккупанты должны были скоординировать действия самолетов и кораблей-ракетоносителей
Гуменюк добавила, что также россиянам необходимо было скоординировать действия самолетов с корабельной группировкой, которая сейчас тоже рассредоточена.
"После беспокойств в Севастопольской бухте российские корабли маневрируют между Севастополем и Новороссийском, также выискивая места, где им будет "уютнее". Россиянам нужно было скоординировать действия самолетов и кораблей, чтобы, например, запущенные "Калибры" не пересекали траекторию других ракет", – объяснила спикер ОК "Юг".
Она отметила, что все эти действия требовали определенного времени и усилий со стороны врага.
Рассредоточенность самолетов создает неудобства для россиян
Как рассказал 24 Каналу спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, рассредоточенность российских самолетов в определенной степени влияет на подготовку оккупантов к новым ракетным атакам, хотя и незначительным образом.
"Россияне имеют до 5 аэродромов, которые могут обслуживать и принимать стратегическую авиацию, в частности самолеты Ту-160 и Ту-195. Речь идет как о Дальнем Востоке, так и о территории ближе к "европейской" части России", – сказал Игнат.
Он добавил, что такие аэродромы имеют соответствующую взлетно-посадочную полосу, которая позволяет взлетать и приземляться бомбардировщикам.
Раньше самолеты были, допустим, на одной базе в Энгельсе. Это позволяло более-менее компактно удерживать их в одном месте. Сейчас российские самолеты несколько рассредоточились. Это создает им определенные неудобства. Однако, как мы видим, несколько самолетов могут слететься в одну точку.
Игнат отметил, что оккупантам для нанесения удара много не нужно.
"Боевые задания выполняют от 7 до 15 самолетов. У каждого есть определенное количество подвесок под крыльями, из которых они могут запускать определенное количество ракет", – отметил представитель Воздушных Сил ВСУ.
Когда возможна новая массированная ракетная атака по Украине
По мнению спикера ОК "Юг", рассредоточенность российских самолетов и дальше может определенным образом влиять на подготовку врага к новым ракетным обстрелам.
Скорее всего, следующая массированная ракетная атака потребует примерно такого же периода подготовки (14 дней – 24 Канал). Хотя предварительная подготовка всегда сокращает следующую. То есть новая атака может быть через 10 – 12 дней.
Она добавила, что речь идет именно о массированной ракетной атаке по территории Украины. Впрочем, нельзя исключать, что враг будет атаковать украинские города и в другие дни, просто в меньших объемах.
Массированная ракетная атака 14 января: главное
- В субботу, 14 января, оккупанты совершили первую в 2023 году массированную ракетную атаку по Украине.
- Враг осуществил пуски крылатых ракет Х-101/Х-555 с 8 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря и ракет "Калибр" с надводных кораблей и подводных лодок из акватории Черного моря. Всего россияне запустили 23 крылатых ракеты воздушного и морского базирования.
- Кроме того, оккупанты осуществили еще 5 пусков управляемых авиационных ракет Х-59 с истребителей Су-35.
- Также враг выпустил 5 крылатых ракет Х-22 с дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Одна из этих ракет попала в многоэтажку в городе Днепр.