Дострелялись: у оккупантов уже началась "печалька" с крылатыми ракетами "Калибр"

Россия вышла на критический дефицит крылатых ракет "Калибр". Для начала немного интересной математики.

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Корабельный состав Черноморского флота Российской Федерации имеет следующие носители крылатых ракет "Калибр":

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2 фрегата проекта 11356Р "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен" по 8 пусковых установок каждый;

4 малых ракетных корабля (МРК) проекта 21631 "Буян-М", "Вышний Волочек", "Ингушетия", "Грайворон", "Орехово-Зуево" по 8 пусковых установок каждый;

4 патрульных корабля проекта 22160 "Василий Быков", "Дмитрий Рогачев", "Павел Державин" и "Сергей Котов", могут использовать 8 пусковых установок, но в настоящее время не оборудованы ими из-за технических и технологических сложностей;

4 дизель-электрических подводных лодки проекта 636.3 "Варшавянка" и 1 дизель-электрическая подлодка проекта 877В "Палтус" с сомнительной боеспособностью, с 4 пусковыми установками на каждой.

Таким образом, ориентировочный общий залп этой группировки может составлять от 64 до 100 крылатых ракет "Калибр".

Беззубый монстр

А теперь самое интересное – суровая реальность. Последний наиболее массированный удар по Украине крылатыми ракетами "Калибр" был осуществлен 6 декабря. Тогда в ракетном обстреле Украины было применено 22 крылатых ракеты "Калибр". До того отмечалась длительная пауза столь массированными ударами "Калибрами".

В последний раз, 16 декабря, российские оккупационные войска использовали 5 крылатых ракет "Калибр". А почему? А все потому, что в среднем технически российский военно-промышленный комплекс может производить 15 крылатых ракет "Калибр" в месяц, а технологически – 5 – 6. То есть, мы можем смело говорить о критическом дефиците этих ракет у российских оккупационных войск.

Имея в черноморской операционной зоне носителей с общим залпом от 64 до 100 крылатых ракет "Калибр", Россия уже давно не делала не то, чтобы больше 30 пусков, но даже 30. Это обусловлено тем, что загрузка пусковых установок напрямую зависит от поставляемого боекомплекта. А поставляемый боекомплект – это производство.

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Из этого мы можем сделать вывод, что черноморская флотилия российских оккупационных войск сейчас частично или полностью безоружна, находясь в ожидании новой поставки боекомплекта, которая ежемесячно не сможет полностью закрыть потребность в заполнении пусковых установок всех носителей крылатых ракет "Калибр".

И в этом контексте интересен ответ на другой вопрос, а именно – какова ситуация с носителями крылатых ракет "Калибр" на других флотах и флотилиях? Не исключено, что с них снимались ракеты и перевозились на временно оккупированную территорию Крыма, то есть, там пусковые установки боевых кораблей тоже пустые? А если НАТО нападет?