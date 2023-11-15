Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан. По его мнению, агрессору больше нет смысла использовать большое количество ракет в течение одного пуска.

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Будут ли оккупанты прибегать к массированным обстрелам

Россия будет запускать по Украине целый шквал ракет и беспилотников только в том случае, если Владимир Путин поставит такую задачу перед своими военными. Это будет чисто политический шаг, которым агрессор уже не сможет изменить ситуацию на фронте.

Прошлогодние массированные ракетные атаки России были связаны с тем, что украинская ПВО не могла перехватывать более 50 – 60 ракет за один обстрел. Сейчас же украинское ПВО может перехватывать больше ракет, чем Россия способна за один раз выпустить,

– объяснил военный эксперт.

Поэтому прошлогодняя тактика террористов уже не будет столь эффективной. Путин все еще может отдать приказ о запуске сотни ракет в сторону Украины для того, чтобы продемонстрировать "мощность" своего войска, однако 90% из них будут сбиты украинским ПВО.

Роман Свитан о российских ракетных обстрелах: смотрите видео

"Для выполнения боевых задач России будет достаточно использовать около 10 ракет за один раз. У агрессора есть потенциал увеличить количество пусков до нескольких десятков, однако на их коэффициент полезного действия это никак не повлияет", – убежден Свитан.

Обратите внимание! В последние несколько месяцев Россия во время обстрелов начала варьировать средства поражения, пытаясь нанести украинской ПВО наибольшие трудности. Примером этого может служить использование ракет "Оникс" для поражения Одессы.

Куда направляет свои атаки агрессор