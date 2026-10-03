Наводили удары по заводам и следили за воинами ВСУ: в Харькове разоблачена группа агентов России

СБУ задержала в Харькове четырех российских агентов. Спецоперацию лично координировал глава СБУ генерал-майор Александр Поклад.

Агентурная сеть российского ГРУ помогала корректировать удары по городу и собирала информацию об украинских военных, сотрудниках правоохранительных органов и судьях, сообщает СБУ.

Чем занимались российские агенты в Харькове?

Среди четырех задержанных – руководитель отдела безопасности мобильного оператора и его подчиненный.

По заданию российской разведки они собирали персональные данные украинских военных, правоохранцев и судей.

Для этого использовали доступ к программному обеспечению мобильного оператора, с помощью которого можно получать данные о телефонных соединениях и месте нахождения абонентов.

Еще одна участница сети работала на местном оборонном предприятии. Она сдавала квартиру украинским военным и во время общения пыталась узнать о местах расположения подразделений и маршрутах их перемещения.

Кроме того, по данным следствия, она наводила российские удары на предприятие, где работала.

Четвертый агент вместе с двумя сотрудниками службы безопасности мобильного оператора объезжал Харьков и его окрестности. Во время поездок он фотографировал оборонные объекты, в частности запасные командные пункты, фортификационные сооружения и блокпосты.

Кроме того, агенты укрывали в конспиративной квартире в Харькове мужчину, которого ранее осудили за оправдание вооруженной агрессии России.

По данным следствия, участников сети завербовал через знакомого харьковчанина россиянин, который еще до начала полномасштабной войны уехал в Россию и начал работать на ГРУ в качестве связного.

Всем четырем задержанным сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Они находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

СБУ раскрыла сеть российских агентов в Харькове / Фото Служба безопасности Украины

Напомним, СБУ предотвратила теракт в Хмельницком, где российские спецслужбы планировали взорвать украинского военного руками 16-летнего юноши.