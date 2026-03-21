Саратов, Энгельс, Тольятти и даже Крым: вражеские объекты подверглись массированным воздушным ударам
- Ночью 21 марта российские соцсети сообщили об атаках БпЛА в Саратове, Энгельсе, Тольятти и оккупированном Крыму.
- Взрывы повредили инфраструктуру, закрыты аэропорты в нескольких городах, а в Тольятти произошел пожар, вероятно, на азотном предприятии.
Российские соцсети ночью 21 марта пестрят сообщениями об атаках БпЛА в разных регионах. Речь идет о взрывах и поражении различных объектов.
Под удар попал город Тольятти, агломерация Саратов – Энгельс, а также оккупированный Крым. 24 Канал рассказывает, что известно на данный момент.
Массированная атака БпЛА на вражеские объекты 21 марта: где гремели взрывы?
Над Саратовом и Энгельсом активно работала российская противовоздушная оборона. Местные писали в социальных сетях об угрозе украинских БпЛА. Прогремели не менее двух десятков громких взрывов около 2 – 3 часов ночи.
Губернатор региона предупреждал о беспилотниках, также известно, что власти закрывали аэропорты Саратова, а еще и Самары, Пензы, Волгограда и Ульяновска. Заявляют там и о повреждении инфраструктуры. Пострадавших якобы нет.
В Самарскую область также прилетели дроны. Жители Тольятти пишут в сети о сильных взрывах, где-то десятке, и вспышках. В одном из районов города вспыхнул пожар.
Осинтеры предполагают, что пострадало азотное предприятие. Местный аэропорт также закрыт.
Была информация и об активности БпЛА во временно оккупированном Крыму. Местные жаловались на многочисленные звуки взрывов и стрельбу.
"Крымский ветер" в телеграме указывает на попадание в систему ПВО "Панцирь" и детонацию боекомплекта. Также есть непроверенная информация о пожаре на Таврической ТЭС.
Какие есть последние интересные новости о взрывах в России?
Украинские дроны совершили атаку на химический завод "Азот" в Невинномысске 19 марта. Это предприятие является важным для российской армии, поскольку производит вещества для артиллерийских снарядов.
Военный эксперт и основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный рассказал 24 Каналу, что Украина "очищает" временно оккупированные территории от систем ПВО. Поэтому наши удары на большую глубину будут более успешными.