В результате удара было серьезно повреждено оборудование компании. Кроме того, во время атаки двое энергетиков получили ранения.
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Россияне обстреляли ТЭЦ ДТЭК
Оккупационные войска во время массированного ракетного обстрела 22 марта попали в теплоэлектростанции ДТЭК. В компании сообщили, что оборудование станций серьезно повреждено.
После окончания обстрелов работники предприятий оперативно начали устранение последствий и восстановление работы оборудования.
Во время обстрела ТЭС ранения получили двое энергетиков. Они уже в больнице, где им оказывается вся необходимая помощь,
– отметили в ДТЭК.
Там также добавили, что компания продолжает делать все возможное для того, чтобы поддерживать надежную работу украинской энергосистемы.
В МВД Украины рассказали, что в результате обстрелов в Харькове пострадал работник одного из объектов энергоинфраструктуры. Впрочем, конкретики не предоставляют.
На месте ликвидации последствий вражеского удара работают чрезвычайники, привлечен пожарный поезд.
Массированный обстрел Украины: последние новости
- В результате утренних ракетных ударов повреждены различные объекты инфраструктуры. Среди них Днепровская гидроэлектростанция, частные и многоквартирные дома, а также гражданский транспорт. К сожалению, есть подтвержденные данные об одном погибшем в результате обстрела Днепровской ГЭС.
- Вражеский обстрел также задел гражданские жилые дома украинцев. В Запорожье в результате ракетного удара был поврежден частный сектор. Минимум семь одноэтажных домов на правом берегу города подверглись разрушениям. Известно, что есть раненые, их количество составляет 10 человек, однако продолжаются поиски трёх человек, которые считаются пропавшими без вести.
- В общем враг применил 151 средство воздушного нападения. Украинские защитники сбили более 90 вражеских целей. К отражению ракетно-авиационного удара были привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы, а также средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.