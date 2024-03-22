Внаслідок удару було серйозно пошкоджено обладнання компанії. Крім того, під час атаки двоє енергетиків отримали поранення.
Дивіться також Російський удар по Запоріжжю: стала відома кількість постраждалих
Росіяни обстріляли ТЕЦ ДТЕК
Окупаційні війська під час масованого ракетного обстрілу 22 березня поцілили у теплоелектростанції ДТЕК. У компанії повідомили, що обладнання станцій серйозно пошкоджено.
Після закінчення обстрілів працівники підприємств оперативно розпочали усунення наслідків та відновлення роботи обладнання.
Під час обстрілу ТЕС поранення отримали двоє енергетиків. Вони вже в лікарні, де їм надається вся необхідна допомога,
– зазначили у ДТЕК.
Там також додали, що компанія продовжує робити все можливе для того, щоб підтримувати надійну роботу української енергосистеми.
У МВС України розповіли, що унаслідок обстрілів у Харкові постраждав працівник одного з об'єктів енергоінфраструктури. Втім, конкретики не надають.
На місці ліквідації наслідків ворожого удару працюють надзвичайники, залучено пожежний потяг.
Масований обстріл України: останні новини
- Внаслідок ранкових ракетних ударів пошкоджено різноманітні об'єкти інфраструктури. Серед них Дніпровська гідроелектростанція, приватні та багатоквартирні будинки, а також цивільний транспорт. На жаль, є підтверджені дані про одного загиблого внаслідок обстрілу Дніпровської ГЕС.
- Ворожий обстріл також зачепив цивільні житлові будинки українців. У Запоріжжі внаслідок ракетного удару було пошкоджено приватний сектор. Мінімум сім одноповерхових будинків на правому березі міста зазнали руйнувань. Наразі відомо, що є поранені, їх кількість становить 10 осіб, проте продовжуються пошуки трьох осіб, які вважаються зниклими безвісти.
- Загалом ворог застосував 151 засіб повітряного нападу. Українські захисники збили понад 90 ворожих цілей. До відбиття ракетно-авіаційного удару були залучені зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, а також засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.