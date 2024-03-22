Внаслідок удару було серйозно пошкоджено обладнання компанії. Крім того, під час атаки двоє енергетиків отримали поранення.

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Росіяни обстріляли ТЕЦ ДТЕК

Окупаційні війська під час масованого ракетного обстрілу 22 березня поцілили у теплоелектростанції ДТЕК. У компанії повідомили, що обладнання станцій серйозно пошкоджено.

Після закінчення обстрілів працівники підприємств оперативно розпочали усунення наслідків та відновлення роботи обладнання.

Під час обстрілу ТЕС поранення отримали двоє енергетиків. Вони вже в лікарні, де їм надається вся необхідна допомога,

– зазначили у ДТЕК.

Там також додали, що компанія продовжує робити все можливе для того, щоб підтримувати надійну роботу української енергосистеми.

У МВС України розповіли, що унаслідок обстрілів у Харкові постраждав працівник одного з об'єктів енергоінфраструктури. Втім, конкретики не надають.



На місці ліквідації наслідків ворожого удару працюють надзвичайники, залучено пожежний потяг.

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