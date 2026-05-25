Во время обстрела Россия запустила "Цирконы": Плетенчук раскрыл замысел врага

Во время ночной массированной атаки 24 мая Россия применила ракеты "Циркон", запущенные с территории временно оккупированного Крыма. В то же время враг пытается скрывать места базирования и пуска из-за риска ударов со стороны ВСУ.

Об этом рассказал представитель Военно-морских сил (ВМС) ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, сообщает 24 Канал.

Читайте также Первые минуты после массированного удара по Киеву: в полиции показали кадры с бодикамер патрульных

В чем особенность пусков "Цирконов"?

Дмитрий Плетенчук объяснил, что российские войска используют во временно оккупированном Крыму мобильные пусковые установки для ракет "Циркон" и пытаются максимально скрывать их расположение и перемещение.

По его словам, установки преимущественно передвигаются только ночью и вне дорог общего пользования.

Как следствие, места запусков остаются засекреченными, а сами ракеты "Циркон" являются сложной целью для украинских сил.

Справка. ЗМ22 "Циркон" – российская гиперзвуковая противокорабельная ракета с воздушно-реактивным двигателем. Ее ключевой особенностью считается способность маневрировать на скорости более 5 махов. Ракету разрабатывали прежде всего для поражения кораблей, в частности авианосцев и фрегатов, а также наземных целей.

Кроме того, представитель ВМС прокомментировал состояние Черноморского флота России. По его словам, российские корабли сейчас условно делятся на две группы: те, что еще способны наносить удары крылатыми ракетами по Украине, и те, для которых главной задачей стало выживание.

Плетенчук добавил, что пока не может подтвердить информацию о возможном поражении фрегата "Адмирал Эссен" в Новороссийске.

По его словам, среди носителей ракет "Калибр" в составе российского флота остаются фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", три малых ракетных корабля проекта "Буян-М" и две подводные лодки проекта 636. Сейчас Россия пытается беречь эти корабли и субмарины, поэтому они редко выходят в море и преимущественно используются только для ракетных пусков.

Напомним, во время массированного обстрела 24 мая российские войска применили 690 средств воздушного нападения – 90 ракет и 600 БПЛА различных типов. Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить 604 цели, речь идет о 55 ракетах и 549 беспилотниках.

Кроме того, 19 вражеских ракет, вероятно, не достигли целей.