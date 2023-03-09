"Акт возмездия за Брянск": в России прокомментировали массированный удар по Украине
Российские Минобороны, а также кремлевские пропагандисты отреагировали на массированный ракетный удар по Украине. Оккупанты атаковали сразу несколько регионов Украины.
Минобороны России назвало ночной обстрел Украины "ударом возмездия" за "диверсию" в Брянской области, пишет 24 Канал. Речь идет о случае 2 марта, когда в Кремле заявили про якобы "украинскую ДРГ", которая "прорвала" границу в Брянской области
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В России говорят, что атаковали военную инфраструктуру
По сообщению российского министерства, обстрелам подверглись военные и энергетические объекты. Минобороны России заявило, что для удара применялись гиперзвуковые ракеты "Кинжал".
В России пофантазировали, что якобы уничтожили базирование ударных беспилотников, а также сорвали перебрасывание резервов и железнодорожных перевозок иностранного вооружения.
Кроме того, оккупанты поспешили заявить, что якобы вывели из строя мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов.
Следует отметить, что россияне цинично врут, ведь, например, ночью атаковали жилой дом во Львовской области. В результате погибли трое мужчин и две женщины, которые в этот момент находились дома.
Также на массированный террор со стороны России отреагировала кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян. Она написала: "Ночные удары по Киеву – это за Брянск".
Россия в очередной раз массированно атаковала Украину: что известно
Российские военные во второй раз с 16 февраля нанесли массированный ракетный удар по Украине. Оккупанты снова атаковали Украину ночью, и тревога длилась около семи часов.
В целом противник осуществил 81 пуск ракет разного базирования:
- 28 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555;
- 20 пусков крылатых ракет морского базирования "Калибр";
- 6 пусков крылатых ракет воздушного базирования X-22;
- 6 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-47 "Кинжал";
- 8 пусков управляемых авиационных ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59;
- 13 пусков зенитных управляемых ракет С-300.
Кроме того, Россия атаковала, использовав 8 "Шахидов". Силы обороны Украины уничтожили 34 крылатых ракеты, а также 4 "Шахида". В результате организованного противодействия 8 управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей.
Премьер Денис Шмыгаль сообщил, что основной удар был направлен против энергосистемы Украины. По его информации, в восьми регионах повреждены энергообъекты.
Из-за массированной атаки в некоторых регионах возникли перебои с интернетом, а также со светом.