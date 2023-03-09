"Акт возмездия за Брянск": в России прокомментировали массированный удар по Украине

Российские Минобороны, а также кремлевские пропагандисты отреагировали на массированный ракетный удар по Украине. Оккупанты атаковали сразу несколько регионов Украины.

Минобороны России назвало ночной обстрел Украины "ударом возмездия" за "диверсию" в Брянской области, пишет 24 Канал. Речь идет о случае 2 марта, когда в Кремле заявили про якобы "украинскую ДРГ", которая "прорвала" границу в Брянской области

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В России говорят, что атаковали военную инфраструктуру

По сообщению российского министерства, обстрелам подверглись военные и энергетические объекты. Минобороны России заявило, что для удара применялись гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

В России пофантазировали, что якобы уничтожили базирование ударных беспилотников, а также сорвали перебрасывание резервов и железнодорожных перевозок иностранного вооружения.

Кроме того, оккупанты поспешили заявить, что якобы вывели из строя мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов.

Следует отметить, что россияне цинично врут, ведь, например, ночью атаковали жилой дом во Львовской области. В результате погибли трое мужчин и две женщины, которые в этот момент находились дома.

Также на массированный террор со стороны России отреагировала кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян. Она написала: "Ночные удары по Киеву – это за Брянск".

Россия в очередной раз массированно атаковала Украину: что известно

Российские военные во второй раз с 16 февраля нанесли массированный ракетный удар по Украине. Оккупанты снова атаковали Украину ночью, и тревога длилась около семи часов.

В целом противник осуществил 81 пуск ракет разного базирования:

28 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555;

20 пусков крылатых ракет морского базирования "Калибр";

6 пусков крылатых ракет воздушного базирования X-22;

6 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-47 "Кинжал";

8 пусков управляемых авиационных ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59;

13 пусков зенитных управляемых ракет С-300.

Кроме того, Россия атаковала, использовав 8 "Шахидов". Силы обороны Украины уничтожили 34 крылатых ракеты, а также 4 "Шахида". В результате организованного противодействия 8 управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей.

Премьер Денис Шмыгаль сообщил, что основной удар был направлен против энергосистемы Украины. По его информации, в восьми регионах повреждены энергообъекты.

Из-за массированной атаки в некоторых регионах возникли перебои с интернетом, а также со светом.