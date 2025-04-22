В одно место – по несколько беспилотников: как Харьков пережил массированную атаку России

Во вторник, 22 апреля, Россия осуществила массированную атаку беспилотниками по Харькову, которая длилась с 12:55 до 13:40. По подсчетам специалистов, оккупанты выпустили 12 дронов по городу и и его окрестностям.

Под ударами были четыре района Харькова – Новобаварский, Киевский, Салтовский и Шевченковский. Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала, что также враг бил по Дергачевскому району, окрестностях поселка Малая Даниловка.

К теме Массированная атака по Харькову: количество пострадавших возросло до 10

Дроны залетали с разных сторон

Анна Черненко отметила, что вражеские БПЛА залетали с разных сторон для того, чтобы максимально усложнить работу украинской ПВО. Наши защитники делали все возможное, чтобы сбить беспилотники, которые летели на Харьковщину.

По некоторым локациям пытались сразу выпустить несколько беспилотников. Видно было, что взрыв на одном участке, на одной линии происходит. Из-за этого загорелись пожары. Было несколько масштабных, что-то уже наши спасатели ликвидировали, потушили, где-то еще продолжают работать. Подробности позже, потому что еще у нас продолжаются эти три часа безопасности,

– сказала она.

Уже известно о семи пострадавших. Количество обращающихся к медикам людей растет. В частности, после одного прилета в Киевском районе, когда беспилотник попал в дорожное полотно, загорелся автомобиль. На этом месте пострадали три человека.

Медики прокомментировали, что у людей, которые были близко к эпицентрам атак, есть контузии, осколочные ранения именно беспилотниками. Все они в состоянии средней тяжести, обратившиеся к медикам. К счастью, угрозы для жизни ни одного человека нет.

Возможно, информация еще будет меняться, потому что только час прошел после того, как кончилась эта массированная атака по Харькову. Детали будут впоследствии.